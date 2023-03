Oscar 2023: o que se sabe sobre a mais importante festa do cinema neste domingo

publicidade

A cobertura completa da noite mais importante festa do cinema, o Oscar, acontece neste domingo, 12 de março, a partir das 20h (Brasil), na TNT e HBO Max. Além disso, após a transmissão, o evento estará disponível na HBO Max durante três dias para o público.

A 95ª edição acontecerá no Dolby Theatre, em Ovation Hollywood (EUA). A experiência começará às 20h, com acesso especial no tapete vermelho (mas com nova cor este ano – uma tonalidade champanhe). A alteração de cor foi proposta por Lisa Love, colaboradora da Vogue, e Raùl Àvila, diretor criativo do Met Gala, ambos consultores criativos do evento. Isso por causa do horário da festa, que começa quando ainda é dia em Los Angeles. Para Love, sempre houve uma desconexão entre o elegante código de vestimenta black tie e o fato de que é meio da tarde quando as pessoas chegam para serem fotografadas à luz do dia.

Apresentadores

O grande anfitrião da noite é o premiado comediante Jimmy Kimmel. Ele enfrenta o desafio pela terceira vez, tendo apresentado o Oscar em 2017 e 2018.

A festa também contará com apresentadores especiais. A lista inclui Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Florence Pugh, Sigourney Weaver, Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña e Donnie Yen.

O segmento “In Memoriam” terá a participação especial do ganhador do Grammy Lenny Kravitz.

Performances musicais da noite

A superestrela da música Rihanna, ganhadora de nove prêmios Grammy, interpretará a canção indicada ao Oscar “Lift me up”, do filme “Pantera Negra; Wakanda para sempre.

A atriz e cantora Sofia Carson interpretará junto com a compositora Diane Warren a canção “Applause” (também candidata ao prêmio), do filme “Tell it like a woman”.

Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, na sua primeira apresentação ao vivo no Oscar, serão intérpretes de outra canção indicada ao prêmio, “Naatu Naatu”, do filme indiano “RRR”.

David Byrne, Stephanie Hsu e o trio de música experimental Son Lux levarão ao palco a música “This is a life”, do filme “Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo”.

Lady Gaga, indicada por "Hold my hand" por de "Top Gun: Maverik, dedidiu de última hora e anunciu sua participação na festa.

Oscar 2023 - curiosidades sobre algumas indicações

O compositor John Williams, aos 90 anos, é a pessoa mais velha a entrar na disputa por uma estatueta. Recebeu uma indicação por “Os Febelmans”, de Steven Spielberg. John Williams acumula 53 indicações ao Oscar.

O ator Judd Hirsch, 87 anos, que interpreta uma versão do avô de Spielberg em “Os Febelmans”, também entrou para a história como o ator mais velho a ser indicado como Melhor Ator Coadjuvante.

Jamie Lee Curtis e Brendan Fraser receberam as primeiras indicações ao Oscar este ano. Jamie como melhor atriz coadjuvante por “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” e Fraser por “A Baleia”, na categoria Melhor Ator.

Michelle Yeoh se tornou a primeira asiática a receber indicação como melhor atriz por sua atuação em “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”. A indicação de Yeoh marca a primeira vez que uma mulher que se identifica como asiática recebe uma nomeação na categoria.

Além de Michelle, outros três atores asiáticos foram reconhecidos este ano: Stephanie Hsu e Ke Huy Quan, ambos por “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, e Hong Chau por “A Baleia”.

Veja algumas publicações sobre o Oscar 2023, como lista de indicados:

