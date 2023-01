Oscar 2023: veja jovens atores e atrizes que se destacaram nesta temporada de premiações

publicidade

Nesta terça-feira, dia 24, serão anunciadas as indicações à edição 2023 do Oscar, evento mais importante do mundo do cinema. Como um esquenta para saber quais serão os concorrentes, selecionamos alguns dos nomes jovens que deram o que falar na atual temporada de premiações. Veja a seguir quem são os atores e atrizes que se consolidaram como apostas para os próximos anos nas telonas.

Gabriel LaBelle — Os Fabelmans (20 anos)

Um dos grandes destaques desta temporada, sem dúvidas, é Gabriel LaBelle, que estrela o filme mais recente do cineasta Steven Spielberg, Os Fabelmans. Gabriel já tinha participado de outras produções como O Predador, American Gigolo e iZombie, mas foi neste favorito ao Oscar que ele ganhou o coração do público e despertou a atenção dos críticos, tanto que ganhou o prêmio de Melhor Jovem Ator ou Atriz no Critics' Choice Awards 2023. Na trama, ele vive Sam, que descobre sua paixão por criar filmes, personagem inspirado no próprio Spielberg.

Frankie Corio — Aftersun (13 anos)

Outro nome que encantou os críticos foi Frankie Corio, que protagoniza o minimalista Aftersun ao lado do elogiado Paul Mescal. A menina empresta seu carisma para a personagem Sophie, que faz uma inesquecível viagem de férias com o pai, interpretado por Mescal. A menina também foi indicada ao Critics' Choice Awards 2023 por sua performance no longa baseado na vida da diretora Charlotte Wells.

Jalyn Hall — Till — A Busca por Justiça (16 anos)

O jovem Jalyn Hall empresta seu talento para contar a história baseada em fatos reais de Emmett Till, jovem negro que morre após ser linchado. O filme da cineasta Chinonye Chukwu foca na busca de sua mãe, Mamie Till-Bradley, por justiça. A química entre Jalyn e a elogiada Danielle Deadwyler é o ponto alto do longa. Jalyn concorreu ao Critics' Choice Awards 2023 por sua atuação.

Chloe East — Os Fabelmans (21 anos)

Com um timing cômico de dar inveja a muitos veteranos, a jovem Chloe East dá um show em Os Fabelmans. A atriz vive Monica Sherwood, namorada religiosa do personagem de Gabriel LaBelle. Chloe garante algumas das cenas mais engraçadas do longa de Steven Spielberg.

Sadie Sink — A Baleia (20 anos)

A atriz já era um dos grandes destaques da série Stranger Things, como a personagem Max, mas ganhou ainda mais atenção dos críticos por sua atuação no drama A Baleia, que marca o retorno do ator Brendan Fraser às telonas. Sadie vive a filha do personagem de Fraser, que tenta recriar a conexão com a garota, perdida há tempos. O longa do cineasta Darren Aronofsky é um dos mais elogiados da temporada. A atriz disputou o Critics' Choice Awards 2023 pela performance.

Bailey Bass — Avatar: O Caminho da Água (19 anos)

Todo o elenco jovem da sequência de Avatar entrega boas performances, criando personagens com os quais o público consegue se conectar. Bailey Bass dá vida à encantadora Tsireya, uma das filhas de Ronal e Tonowari, líderes do clã oceânico Metkayina.

Jamie Flatters — Avatar: O Caminho da Água (22 anos)

A relação entre os irmãos Neteyam e Lo'ak é um dos pontos altos de Avatar 2. Jamie Flatters interpreta Neteyam, filho mais velho de Jake Sully e Neytiri, considerado o mais responsável dos jovens da família. Ele protagoniza uma das cenas mais emocionantes da superprodução.

Britain Dalton — Avatar: O Caminho da Água (21 anos)

Mais rebelde, Lo'ak garante conflitos importantes para a trama de Avatar. A interpretação de Britain Dalton ajuda a entregar momentos recheados de pura emoção.

Trinity Jo-Li Bliss — Avatar: O Caminho da Água (13 anos)

A pequena Tuk rouba diversos momentos por seu humor, muito por conta do carisma de Trinity Jo-Li Bliss. A pequena destemida, caçula da família, tem ótimas cenas, misturando drama e boas tiradas cômicas.

Jack Champion — Avatar: O Caminho da Água (18 anos)

Único personagem da família que não é um Na'vi, Spider é fundamental para o desenrolar da narrativa de O Caminho da Água. A dualidade do jovem, filho do grande vilão da franquia, é captada perfeitamente pelo talento do jovem Jack Champion.