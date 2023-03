OSPA recebe Duo Sonata e Trio Tri na sua estreia de recitais

publicidade

Às 18h deste domingo, 19, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), fundação vinculada à Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, abre as portas da sua Sala de Recitais para a estreia da Série Música de Câmara na temporada de 2023. Na apresentação, o Duo Sonata, formado por Vladimir Romanov (viola) e André Carrara (piano), interpreta a “Sonata nº 1” de Johannes Brahms. O Trio Tri, formado por Elisa Machado (soprano), Eduardo Knob (piano) e Israel Oliveira (trompa), executa obras de Osvaldo Lacerda e Franz Schubert. A entrada é franca e por ordem de chegada.

A “Sonata nº 1 em Fá Menor, Op. 120” foi uma das últimas obras compostas por Brahms. A peça foi composta em 1894, em par com a “Sonata nº 2”, originalmente para o clarinetista Richard Mühlfeld, diretor da Orquestra de Meiningen.

O pianista da OSPA, André Carrara, comenta: “As duas ‘Sonatas Op. 120’ foram arranjadas por Brahms para serem executadas em clarinete ou viola. Essas duas sonatas parecem pertencer uma à outra mais do que simplesmente seu número de opus em comum”. O pianista executa os quatro movimentos da “Sonata nº 1” ao lado do violista Vladimir Romanov, formando o Duo Sonata.

Logo após, o Trio Tri realiza a segunda parte do recital. O grupo é formado por Elisa Machado, soprano e professora de técnica vocal do Coro Sinfônico da OSPA, Eduardo Knob, pianista do grupo coral, e Israel Oliveira, trompista da OSPA.

A “Melodia para Trompa Solo”, do compositor brasileiro Osvaldo Lacerda, inicia o programa. “É talvez a obra brasileira mais conhecida para este instrumento”, destaca Israel, apontando semelhança com “Etude para Trompa Solo”, de Camargo Guarnieri.”

Em seguida, o Trio Tri executa uma série de peças de Franz Schubert, começando por “Ständchen, D. 899”. Originalmente escrita para voz e piano, a canção foi posteriormente transcrita para diversos instrumentos, incluindo a trompa. O pianista Eduardo Knob ainda destaca o “Impromptu nº 2” como “uma obra de grande beleza e profundidade emocional, que expressa a alma melancólica e introspectiva do compositor”. Ao fim da apresentação, a soprano Elisa Machado se junta ao grupo para cantar “Rastlose Liebe, Op. 5, nº 1”, “Gretchen am Spinnrade, Op. 2” e “Auf dem Strom, Op. 119”. “Schubert convoca uma tempestade de energia e poder bruto em ‘Rastlose Liebe’”, afirma Elisa, “foi um sucesso imediato em seu círculo e tem estado no centro de seu repertório desde então”, completa a musicista.

Série Música de Câmara

A série “Música de Câmara” foi criada em 2016 para consolidar a presença de grupos de câmara na programação da OSPA. As apresentações privilegiam repertórios diversos compostos para formações pequenas e também música contemporânea. Com entrada franca, os recitais ocorrem aos domingos, às 18h, na Sala de Recitais da Casa da OSPA. Esta é a 1ª edição na Temporada 2023.

Serviço

ORQUESTRA SINFÔNICA DE PORTO ALEGRE (OSPA)

Recital da Série Música de Câmara – Duo Sonata e Trio Tri

Quando: domingo, 19 de março de 2023, às 18h. Onde: Sala de Recitais da Casa da OSPA (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre, RS).