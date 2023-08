Ospa recebe o talento de Fernando Cordella

publicidade

A atração principal deste sábado, a partir de 17h, na Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), será o cravista Fernando Cordella, no concerto dedicado à “Música Aquática” de Händel. A composição é uma das joias do repertório barroco e será executada integralmente por um dos principais cravistas da América Latina, que atuará como solista e regente da Orquestra.

Com agenda movimentada, Cordella realizou 11 concertos só no mês de julho, incluindo uma participação no Festival Argerich, no Teatro Colón (Buenos Aires), e outra no Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Agora, ele retorna à Casa da Ospa, onde além de tocar cravo e conduzir a Orquestra também receberá o público antes do espetáculo para discorrer sobre as particularidades da produção musical de Händel. A fala integra o projeto Notas de Concerto, que ocorre sempre às 16h, na Sala de Recitais. Considerado um dos principais cravistas de sua geração na América Latina, tem atuado como solista e maestro convidado nas principais orquestras do Brasil e exterior.

Händel, compositor alemão naturalizado britânico, é um dos maiores nomes do período barroco. Sua “Música Aquática” é uma coleção de três suítes escritas em diferentes tons e instrumentações – a Suíte nº 1, em Fá maior, é mais dramática e foi pioneira por incorporar instrumentos de sopros, a Suíte nº 3, em Sol maior, é mais suave, destacando flautas e cordas, e a Suíte nº 2, em Ré maior, explora muito madeiras, metais e cordas. A estreia foi especialmente marcante, pois uma orquestra inteira foi colocada em uma barcaça que seguiu o cortejo real ao longo do Tâmisa, desde o Palácio de Whitehall, em Londres, até Chelsea. O monarca teria gostado tanto da música que teria feito os músicos a repetirem três vezes durante o trajeto.

Segundo Cordella, a sonoridade de “Música Aquática” também remete à água: “Existem vários símbolos musicais que representam ondas, tempestade, raios. Os nossos ouvidos hoje não fazem essa conexão, mas no período barroco até mesmo um ouvido leigo reconhecia que, por exemplo, um ataque dos violinos poderia representar um relâmpago. Essa representação era muito típica da música da época, como nas ‘Quatro Estações’ de Vivaldi”.

Os ingressos para o concerto, que inicia às 17h, na Casa da OSPA, já podem ser adquiridos pelo Sympla por valores entre R$ 10 e R$ 50. A apresentação também será transmitida ao vivo pelo canal da Ospa no YouTube.

Serviço:

O quê: Concerto da Série Casa da Ospa - Música Aquática

Quando: sábado (5/8), às 17h. Antes, às 16h, ocorre a palestra Notas de Concerto, com com Fernando Cordella

Onde: Casa da Ospa, junto ao CAFF (av. Borges de Medeiros, 1.501),Porto Alegre