Overdriver Duo, Luiza Possi e Jorge e Mateus se apresentam nas redes

Durante o isolamento social, muitos artistas estão fazendo shows em suas plataformas digitais para ajudar a arrecadar doações para o combate da Covid-19. Um dos destaques da noite é a Overdriver Duo, que se apresenta às 18h no festival "Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa". Outros grandes nomes da agenda cultural de hoje são Beto Barbosa, Luiza Possi, Jorge e Mateus, Latino, Sepultura e muito mais. Programa para quem acredita que véspera de feriado combina com música. Confira a programação completa!

Sepultura

Com o projeto SepulQuarta , a banda de heavy metal faz uma apresentação toda quarta-feira às 16h, agitando a tarde dos fãs. A live será transmitida no site oficial da banda e traz clássicos de Sepultura no repertório.

Ivan Gadelha

O cantor e compositor se apresenta hoje, às 18h, em seu canal oficial do Youtube . A live conta com um repertório repleto de clássicos e novos sucessos da música sertaneja.

Overdriver Duo

Idealizada por Evandro Tiburski e Fabi Terada, a Overdriver Duo vem revolucionando o mercado musical internacional nos últimos quatro anos. O casal criou a sua própria forma de executar as músicas, nomeado de OverStyle, tornando-se referência de criatividade, inovação e qualidade. Overdriver Duo é a atração de hoje do festival "Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa". A apresentação será transmitida, às 18h, no Facebook , Youtube e Twitter do jornal.

Fabiano Guimarães

Às 18h, ocorre a live de São João de Fabiano Guimarães. O show será transmitido no canal oficial do Youtube do artista.

Unha Pintada

Unha Pintada, cantor e compositor, se apresenta, às 18h, no #ArraiaDoUnha, que faz parte do circuito Brahma. A live será transmitida no canal oficial do Youtube do cantor, e conta com a apresentação do artista Genildo Gois.

Beto Barbosa

Às 18h30, Beto Barbosa fará um show em seu canal oficial do Youtube . "A live mais dançante desta quarentena está de volta. Afaste os móveis e venha dançar com Beto Barbosa", anunciou o artista.

Luiza Possi

Luiza Possi se apresenta hoje, às 19h, com a #LiveLove, em clima do dia dos namorados. Além disso a artista irá lançar uma música nova durante a sua apresentação. A live será transmitida no canal oficial do Youtube da cantora.

Carlinhos Antunes e Gabriel Levy

A dupla se apresenta hoje no #EmCasaComSesc. A live será transmitida às 19h no Youtube e Facebook do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc Ao Vivo.



Jorge e Mateus

A dupla fará um show às 20h, em seu canal oficial do Youtube . A live faz parte do circuito Brahma e marca os 15 anos de carreira dos artistas.

Vivian Vigilato, Dodô e Walmir Borges

Vivian Vigilato, Dodô (da banda Pixote) e Walmir Borges se apresentam hoje, às 20h, no canal do Youtube da cantora.

H.E.R

Às 20h, a artista fará uma apresentação com cunho beneficente, no canal do Youtube de iHeartRadio.

Hand Made Rock

A banda de Rock and Roll se apresenta, às 20h, no canal do Youtube do Solaira Studios com uma live solidária.

Brian Fallon e Butch Walker

Os artistas farão uma live hoje, às 21h, no perfil do Instagram de Brian Fallon.

Dave Matthews Band

Com o projeto "Dave Matthews Band Drive-In", a banda transmite semanalmente shows históricos de sua carreira. A apresentação será transmitida, às 21h, no site e Youtube oficial da banda.

Língua de Trapo

Às 21h30, Língua de Trapo se apresenta no festival "Cultura em Casa". A live será transmitida no site do festival.

Matheus Nachtergaele com o Espetáculo "Desconcerto"

O #EmCasaComSesc também conta com a apresentação de Matheus Nachtergaele, com o espetáculo "Desconcerto". A live teatral será transmitida às 21h30 no Youtube do Sesc São Paulo.

Teresa Cristina

Diariamente a cantora e compositora se apresenta, às 22h, em seu perfil oficial do Instagram .

Latino

Latino se apresenta hoje, às 22h30, com a #AfterDoLatino, logo após o show de Jorge e Mateus. A festa no apê será transmitida no canal oficial do Youtube do artista.

*Sob supervisão de Marcos Santuario