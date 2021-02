Público é desafiado em um jogo com as mãos no IC para Crianças

publicidade

O IC para Crianças continua a temporada voltada às Vivências e Brincadeiras e neste sábado (13 de fevereiro), coloca no ar “Quando eu digo A”, um jogo de mãos divertido e desafiador, conduzido pelo músico e ator Filipe Edmo, fundador da Trupe Trupé. Os vídeos entram no ar sempre às 11h, no site www.itaucultural.org.br e Youtube da instituição.

Os jogos de mãos são populares nos grandes centros urbanos e um dos motivos para isso é muitas vezes o espaço reduzido para brincar. Nesse encontro, o professor ensina uma sequência dinâmica de batidas e palavras, cantada numa ordem especial, cuja velocidade aumenta a cada série. No final, ganha aquele que bater na testa do outro primeiro.

No novo formato do IC para Crianças, a cada três meses, no decorrer do ano, um novo professor aborda, em cerca de 12 aulas, um tema diferente. Em janeiro, fevereiro e março Filipe Edmo explora o tema Vivências e Brincadeiras, desenvolvendo atividades com elástico, pião, corda e bolinha de gude, presentes no repertório dos pais e avós, mas pouco conhecidas para as crianças atualmente.

Filipe Edmo é diretor, ator, músico, compositor e pesquisador da cultura brasileira. Atuou como professor de música, dança e teatro em diversas escolas e instituições pela capital paulista e grande São Paulo. Fundador da Trupe Trupé, grupo de música infantil, já compôs e gravou com diversos nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso, Zeca Baleiro, Filipe Catto, Tião Carvalho, Fortuna e Palavra Cantada. Ele também integrou a equipe do Instituto Brincante como artista e educador e fundou a Fervo Produções, produtora especializada na pesquisa e difusão das manifestações populares brasileiras. Junto a Paulo Tatit, do Palavra Cantada, criou o projeto Siricutico, uma série de oficinas que em 2020 transformou-se em shows, vídeos, músicas e brincadeiras inéditas de autoria da dupla.