Pai de Britney Spears deixa tutela após decisão da Justiça

Jamie Spears, pai da cantora Britney Spears, foi suspenso da tutela com a qual controlou a vida da filha ao longo dos últimos 13 anos. De acordo com informações da agência de notícias AFP, por uma decisão da Justiça de Los Angeles, EUA, ele foi retirado oficialmente da função nesta quarta-feira (29).

A estrela pop, que ganhou fama mundial na adolescência com sucessos como Baby One More Time, teve os últimos 13 anos controlados pelo pai, sob um polêmico acordo denunciado como "abusivo" pela cantora e que seus advogados brigavam para cancelar.

As opiniões dela encontraram apoio no documentário Controlling Britney Spears (Controlando Britney Spears), do jornal The New York Times. O filme revela, entre outras coisas, que Jamie teria escondido equipamentos de vigilância no quarto de Britney para ouvir suas conversas.

"Isso realmente me lembra alguém que está na prisão", disse um ex-funcionário de uma empresa de segurança aos autores do documentário. Nesta semana, os advogados da cantora disseram que o documentário revela "uma invasão chocante e inconcebível da privacidade de sua filha adulta", por parte de Jamie. Ele nega que tenha feito vigilância ilegal.

Outro documentário, Britney vs. Spears, lançado na terça-feira (28), observa que Britney tentou duas vezes contratar um advogado no início da guarda, mas isso lhe foi negado. Ela finalmente conseguiu nomear Mathew Rosengart como advogado em julho e, em agosto, o pai entrou com uma petição para encerrar a tutela da cantora. Embora tenha admitido que a filha "acredita que pode cuidar da própria vida", ele continuava como seu tutor.