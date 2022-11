Paixão de verão no novo single de Yohan Tanaka

publicidade

O que mais pode animar um brasileiro além do sol e o mar? Somente uma paixão avassaladora de verão. É tudo isso que vamos conferir no novo single de Yohan Tanaka que promete fazer todo mundo dançar em “Mais uma Vez”, um Reggaeton-Tropical-POP que tem tudo para ser o hit da estação mais quente - e animada- do ano. A faixa, em parceria com o finalista do Canta Comigo 2022, Piettro, chegou a todos os aplicativos de música no final da semana passada com clipe animado no Youtube.

Composto pelo próprio Yohan e produzida por Sanvtto - que já trabalhou com Linn da Quebrada, Jup do Bairro, Cyberkills, entre outros -, “Mais uma Vez” é o terceiro single do álbum “Arrasany 3.0”. “A música fala sobre amores imperfeitos, amores tóxicos e nada saudáveis em que não conseguimos superar e queremos voltar e sofrer 'Mais Uma Vez'. A mensagem da música nesse sentido é bem óbvia: alertar as pessoas através da letra direta que não devemos nos rebaixar por ninguém e sim seguir em frente 'Mais Uma Vez' até achar o amor saudável que nos preencha de verdade”, explica o artista.

Sobre a participação de Piettro, Yohan acredita que Piettro tinha tudo a ver com ele e a faixa. “Alem de ser super talentoso e meu amigo, ele vem fazendo algumas sofrências e tem várias músicas que falam sobre amores e relacionamentos. Achei que o match seria perfeito! Acho que até visualmente falando, dois homens gays, peludos juntos, teria uma mensagem mais poderosa ainda”, afirma.

Já o clipe é uma animação, desenvolvida por Matheus Xavier e dirigida por Yohan, que segue uma mesma linha voltada ao meio ambiente das produções já lançadas. “Tem uma mensagem voltada ao conceito do álbum que fala sobre os problemas enfrentados na amazônia como queimadas, desmatamento, mas tendo como referência a própria letra da música que fala sobre amor e paixão. Na animação você pode ver chamas de fogo que representam justamente essas queimadas florestais mas também o fogo em relações tóxicas que vivemos. Além da estética vermelha paixão do clipe animado, também há imagens de prédios altos e cinzentos que simbolizam novamente essa globalização louca, destrutiva que afronta a natureza”, finaliza.

Bisneto de japonês, Yohan morou no Japão por mais de 15 anos onde foi de guia turístico a modelo. Seus dois primeiros álbuns “#PopLife” e “Arrasany” tiveram grandes sucessos levando o artista para grandes apresentações como a Parada LGBTQIA+ de SP, onde cantou para mais de 100 mil pessoas. Agora, o cantor está lançando seu mais novo projeto “Arrasany 3.0” que promete muitas surpresas e outras grandes parcerias.