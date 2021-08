Panorama das produções gaúchas em programa na TV

Vai ao ar neste domingo, dia 1 º de agosto, às 23h45min, na TVE-RS (canal 7.1), o 1º episódio da temporada de estreia do "Programa Observatório Iecine: Coletivos Indígenas - Mbyá-Guarani, Ara Pyau e Comunicação Kuery". O programa é realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). O episódio aborda a sensibilidade e a riqueza da cultura indígena, em que os coletivos de cinema trabalham em prol da realização audiovisual de modo holístico, interconectado à comunidade.

O programa também fará sua estreia domingo no #CulturaemCasa, plataforma gratuita de conteúdo cultural por demanda, criada em abril do ano passado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Amigos da Arte. A exibição do Observatório Iecine faz parte do projeto Ponte Aérea Cultural, uma parceria entre a pasta estadual e a Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul.

Na plataforma, que já registrou 5,6 milhões de visualizações, o programa será exibido dia neste domingo, às 20h30min, e será reprisado nas redes sociais do Iecine e da Cinemateca Paulo Amorim, na segunda-feira, dia 2, às 18h. Os conteúdos da plataforma agora podem ser acessados pelo aplicativo #CulturaemCasa, já disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play para Iphone e Android, ampliando ainda mais a difusão cultural de qualidade.

Observatório Iecine

Observatório Iecine é um programa quinzenal, realizado pelo Núcleo de Produção Audiovisual do Instituto Estadual de Cinema. Nos episódios, com 50min de duração, são tratados diversos temas em formato de bate-papo. A ideia é discutir e dar visibilidade para a atual produção audiovisual gaúcha. A temporada piloto, já disponível nas redes sociais do Iecine, destaca ações da própria instituição, como o Festival Cinema Negro em Ação, o Núcleo de Pesquisa, Informação e Memória, além das sessões oferecidas pelo Instituto, com debates sobre séries e filmes.

O programa busca dar luz a acontecimentos e situações interessantes, que se destaquem no cenário do audiovisual, desde lançamento de novas produções, questões que passem pela tecnologia e inovação, coletivos e projetos com engajamento social. O espaço também é oportunidade de apresentação das políticas públicas da Sedac que tocam no audiovisual.

“A proposta do Observatório Iecine é apresentar os diversos, os vários cinemas realizados no Rio Grande do Sul: o cinema indígena, o cinema negro, o cinema produzido pelos coletivos, o cinema executado no interior do estado, o cinema feito para exportação”, avalia o diretor do Instituto Estadual de Cinema, Zeca Brito.

Apoiadores

O programa conta com o apoio da Cinemateca Paulo Amorim (também instituição da Sedac) e do Banrisul. A realização é do Núcleo Audiovisual do Iecine, constituído por funcionários e estagiários da Sedac.