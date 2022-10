Para rir no final de semana no RS

publicidade

O humor vai imperar neste final de semana no Rio Grande do Sul. Serão três dias para não parar de rir. Thiago Ventura apresenta o novo solo de humor, “Modo Efetivo”, em Porto Alegre e Gravataí, nesta sexta e sábado, respectivamente. Hoje, às 20h e 22h30min, Ventura apresenta no Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, o seu espetáculo. Já amanhã, sábado, dia 8 de outubro, às 19h e 22h, o humorista estará no palco do Teatro Sesc, em Gravataí.

Thiago Ventura é um dos maiores comediantes de stand up comedy da atualidade. Com sua personalidade irreverente, se destacou no cenário da comédia com o estilo “de quebrada” e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, fazendo com que milhares de pessoas que nunca haviam estado no teatro, pudessem se identificar e rir.

O humorista iniciou a carreira como comediante em 2010 e desde então se apresentou nos maiores festivais, casas de comédia e teatros do país. Com mais de 6 milhões de inscritos em seu canal de YouTube, e 8 milhões de seguidores no Instagram, seus vídeos alcançam resultados surpreendentes. Atualmente seus vídeos no YouTube somam mais de 500 milhões de views. Já realizou inúmeras turnês nacionais e internacionais com os shows “Isso é Tudo O Que eu Tenho”, “Só Agradece” e “Pokas”. Atualmente está em seu quarto solo de stand up, o “Modo Efetivo”, onde se aproxima mais uma vez da realidade do público falando sobre os primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas. Ventura faz parte do elenco dos grupos “4 Amigos”, “Comédia ao Vivo” e “A Culpa é do Cabral”, além de ser sócio do Porto Alegre Comedy Club.



O espetáculo é realizado pela Artistaria Produtora de Humor, que comemora 10 anos de atividade em 2022. Os ingressos que restam podem ser adquiridos online pela plataforma Sympla (POA) e Minha Entrada (Gravataí) ou na bilheteria da Artistaria (24 de Outubro, 1454).



TURNÊ

Depois do sucesso de público na apresentação única de “TsuNANY”, no mês de maio, em Porto Alegre, a atriz e humorista Nany People retorna ao Rio Grande do Sul para turnê em três cidades de hoje a domingo. Hoje, o stand up será na Capital, às 20h30min, no Teatro da AMRIGS (Ipiranga, 5311). No sábado, o show de humor estará, às 20h, no Teatro Murialdo, em Caxias do Sul. No domingo, às 20h, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo. Ingressos: Blue Ticket.

Criado em 2011 durante a Virada Cultural no Rio de Janeiro, o show relata de maneira divertida os diversos “mal-sucedidos hábitos” da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, hábitos alimentares desregrados, uso indiscriminado e indevido de celulares, além de relacionamentos sociais, afetivos e sexuais. “TsuNANY é tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica e não se crucifica. Se diverte!”, diz a atriz.

Sem roteiro fechado, o texto, criado e dirigido por Nany, ganha como apoio a participação da plateia. “Não há nada muito decorado, apenas um organograma do que vou falar. Eu interajo com o público, tornando o show sempre diferente, já que a interação propicia as mudanças”, explica Nany People.