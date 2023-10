Paramore lança o álbum remix "Re: This is Why"

publicidade

A banda Paramore lançou um álbum remix surpresa intitulado “Re: This Is Why”, com versões reinventadas de faixas do último projeto de estúdio do grupo, “This Is Why”, lançado no início deste ano. O álbum conta com contribuições dos indie Bartees Strange, Claud e Wet Leg; dos parceiros de turnê do Paramore, Foals, The Linda Lindas e Remi Wolf; dos gênios do jazz DOMi e JD Beck e dos magos da música eletrônica alternativa Panda Bear, Romy e Zane Lowe. “Re: This Is Why” também inclui a demo do Paramore da faixa “Sanity”.

“Há muito tempo que queríamos reconhecer a ligação que temos com alguns dos artistas que nos influenciaram como banda e/ou que tiveram a nossa banda como influência. Algumas das músicas foram remixadas de forma clássica, enquanto outras foram retrabalhadas ou reescritas. É incrível ouvir o resultado de tudo isso”, afirmou Hayley Williams. Ela ainda completa: “Lançamos ‘This Is Why’ – o disco – para o mundo no início deste ano, com todas as suas mensagens de desdém e desconfiança. Esta é a resposta”.

Quando o Paramore revelou que estavam gravando juntos em janeiro de 2022, a resposta dos fãs ao redor do mundo foi imediata e comemorativa. Desde que a banda ganhadora do Grammy e certificada pela RIAA lançou seu último álbum, “After Laughter” - e Hayley Williams também lançou dois elogiados álbuns solo - o Paramore se tornou mais popular do que nunca. Nos últimos anos, a influência e a popularidade do grupo cresceram como uma bola de neve, à medida que a era do streaming os impulsionou organicamente para uma posição como uma das maiores e mais culturalmente atraentes bandas de rock do mundo. Para o grupo, que se formou ainda adolescente no Tennessee, sua trajetória de 20 anos os viu passar de jovens estranhos a ícones da cultura pop, permeando o cenário musical ao inspirar uma nova geração de talentos.

“This Is Why” é o lançamento mais elogiado pela crítica até o momento e a faixa-título do álbum deu-lhes seu primeiro TOP 1 na Alternative Radio, nos EUA, e foi eleita o “Hottest Record Of The Year” pelos ouvintes da BBC Radio One, no Reino Unido. O disco obteve várias posições no TOP 10 em todo o mundo, incluindo o primeiro lugar na Austrália e no Reino Unido, e estreou em segundo lugar na Billboard 200. “This Is Why” foi eleito um dos melhores álbuns de 2023 até agora por vários meios de comunicação, incluindo a Rolling Stone e Billboard. O single “Running Out Of Time” atualmente está no TOP 20 alternativo.

A banda continuará em turnê para divulgar seu tão aguardado álbum de retorno, incluindo datas na Nova Zelândia e Austrália, no próximo mês. Paramore se juntará ao “Taylor Swift | The Eras Tour”, na abertura das 48 datas da agenda europeia de 2024, que começa em Paris, no dia 9 de maio, e termina em Londres, no dia 17 de agosto, no Estádio de Wembley. Paramore já abriu os shows de Taylor Swift nas duas apresentações da turnê, em Glendale, AZ, em março deste ano.