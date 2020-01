Passeios pelas águas do Guaíba integram agenda do Porto Verão Alegre

publicidade

Passeios pelas águas do Guaíba integram a agenda do Porto Verão Alegre com o Catamarã Bela Catarina e com o Barco Cisne Branco. Toda a segunda-feira, desta segunda-feira até 10 de fevereiro, com saída às 18h do Atracadouro do Gasômetro, atrás da Usina do Gasômetro (avenida Presidente Goulart, 551), o Catamarã realizará um circuito guiado pelo ator Oscar Simch.

Serão percorridas as principais ilhas do Delta do Jacuí, proporcionando a todos a paisagem única do grande arquipélago existente defronte ao centro da Metrópole, mostrando que a preservação do ambiente natural pode conviver com o uso ordenado de moradia que ali se realiza. Retornando rumo à zona Sul da cidade, o Catamarã faz uma viagem pelas margens da Capital vista do Guaíba, ao passar por toda nova Orla, avistando prédios históricos, Museu Iberê Camargo, BarraShoppingSul até chegar aos clubes náuticos no bairro Assunção.

No barco Cisne Branco, além do passeio tradicional, toda quinta-feira, entre os 16 a 13 de fevereiro, haverá encenação de espetáculo. A apresentação é às 20h, e a saída do barco às 19h30min, porém, recomenda-se chegar às 19h ao Atracadouro do Gasômetro. Nesta quinta, dia 16, o Espaço Cultural Flutuante receberá o Sex-Teto, formado por Lucas Krug, Léo Ferlauto, Cintia Ferrer, Heloísa Palaoro, Norton Goettems e Néstor Monasterio. O espetáculo apresenta uma pequena parábola contemporânea, ficção extraída dos mais complexos conflitos dos homens.

No dia 23, o Sarau Voador faz um especial em homenagem a Belchior, com o tema “Apenas um Rapaz Latino-Americano”. Deborah Finocchiaro e Roger Lerina recebem o jornalista Juarez Fonseca e o músico Lico Silveira. O artista visual Alexandre Carvalho fará pintura ao vivo durante o evento. No dia 6 de fevereiro, a peça “Seres Imaginários”, com histórias bem-humoradas vividas pelo ator, diretor e músico Néstor Monasterio. São memórias inusitadas conduzidas pela poética das canções. Encerrando a programação, dia 13 de fevereiro, haverá um baile de música popular com a orquestra Trabalhos Espaciais Manuais.