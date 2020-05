Paula Lima e Teresa Cristina fazem live hoje em apoio à campanha “Juntos Pela Música”

publicidade

As cantoras Paula Lima e Teresa Cristina farão uma dobradinha em formato de live nesta quinta-feira, às 16h, no Instagram da União Brasileira de Compositores (@ubcmúsica). Paula entrevistará Teresa, no programa "Janela UBC", que faz parte da campanha "Juntos Pela Música", criada pela UBC em parceria com o Spotify. Além da entrevista, as artistas mostram sucessos que marcaram suas carreiras.

A intenção da iniciativa é arrecadar fundos para artistas impactados pela crise do Covid-19. O fundo "Juntos Pela Música" foi aberto no último mês com um aporte inicial de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil da UBC e R$ 500 mil do Spotify. Atualmente, a campanha já recebeu mais de R$ 235 mil em doações do público através de um crowdfunding no site Benfeitoria. Até o momento, mais de 1700 pessoas já colaboraram.

O link para a plataforma de crowdfunding é www.benfeitoria.com/juntospelamusica.