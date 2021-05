Paula Lima lamenta morte do marido: 'dono do maior e mais belo sorriso'

publicidade

A cantora Paula Lima usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para lamentar a morte do marido. Ronaldo Bomfim tinha 49 anos e também era empresário da artista



'O Negro precisa de espaço', diz Paula Lima, que defende cotas para diminuir a desigualdade no País



Os dois se casaram em 2005. Na homenagem que prestou ao companheiro no Instagram, Paula Lima deixou claro que a causa da morte dele não foi em decorrência da covid-19.



"Din, meu amor, meu amor, pessoa extraordinária, meu grande e melhor amigo, você é e sempre será a referência, a elegância, a luz, fé, a beleza, força, sabedoria e coragem! Eu sinto muito e sinto tanto! Uma dor... Adeus meu guerreiro, mente brilhante, coração valente e bonito, dono do maior e mais belo sorriso de todos os tempos, da mais linda energia já vista, marido mais que perfeito, grande amigo, fiel, leal, genial, de uma integridade, dignidade e um astral sem tamanho", lamentou.



A cantora também agradeceu pelos anos que esteve ao lado de Ronaldo: "Sempre esteve ao meu lado em todas as horas, minutos, segundos. Um sonho poderoso! Nada será como antes. Você deixa a melhor lembrança e a já dolorida grande saudade! Descanse em paz Din! Te amarei para sempre e para sempre você estará no meu coração", concluiu.



Paula Lima recebeu o carinho dos fãs, familiares e amigos, como a atriz e modelo Luiza Brunet: "Minha amada amiga, sinto muito por sua perda". E a apresentadora Adriane Galisteu: "Meus sentimentos, minha amiga". "Receba meu abraço, amiga querida", escreveu a cantora Fafá de Belém.