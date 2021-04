Paulo Gustavo apresenta melhora pulmonar

publicidade

Paulo Gustavo apresentou melhora na função pulmonar nas últimas 48 horas. A informação é da equipe médica que cuidado do ator, que segue internado e intubado em um hospital do Rio de Janeiro tratando da covid-19. De acordo com o comunicado, o artista realizou uma nova tomografia.

“Nas últimas 48 horas, o paciente apresentou sinais mais evidentes de recuperação da função pulmonar, corroborados por uma tomografia computadorizada realizada hoje.

A evolução do quadro é positiva, porém, o tempo de recuperação nesses casos varia individualmente. A cada dia temos mais certeza da sua plena recuperação, cuja data ainda não é previsível.”

A nota emitida à imprensa diz ainda que o ator segue tendo evolução favorável no tratamento instituído para combater a doença. Internado desde 13 de março, Paulo Gustavo permance na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

"A família do ator segue agradecendo aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para a sua recuperação, assim como a de todos os que se encontram na mesma situação", informou o comunicado.