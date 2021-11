Paulo Inchauspe reflete sobre rompimentos amorosos em “Som de Sol”

publicidade

Paulo Inchauspe lança hoje, nas plataformas digitais, o single ”Som de Sol”, o segundo do EP "Crônicas Surradas de Amor", após "O Equívoco", lançado em julho. Com participação especial de Arthur de Faria no piano, o trabalho é uma parceria de três músicas com o compositor Dani Israel, gaúcho radicado no Rio de Janeiro e propõe uma reflexão sobre como pode ser doloroso encarar o término de um relacionamento.

“Som de Sol é aquele momento em que as pessoas percebem que fizeram de tudo por uma relação e que, de certa forma, elas perderam. É a visão de um sofrimento solitário, saudoso e triste dos rompimentos que não vão ter volta”, explica Inchauspe. Mais uma vez, além de cantar, Paulo Inchauspe mostra sua versatilidade ao gravar violões, guitarras, baixo e programações. Os backing vocals ficarão a cago de Dani Israel, a mixagem é de Gustavo Breier e a arte da capa, de Diego de Grandi. O EP “Crônicas Surradas do Amor” se completará nos próximos meses com o lançamento da canção “Cadê Você”.

Trabalhos autorais e parcerias

Paulo Inchauspe tem se dedicado à sua carreira musical solo nos últimos anos. Em 2017, lançou o EP "Amigo Imaginário", com sete canções inéditas e dois videoclipes. Em 2019, o músico lançou mais dois singles inéditos “Amanhã” e “Rotina” – este último em parceria com Bebeto Alves.

Em 2020, lançou duas canções com parcerias marcantes. O primeiro, uma releitura do clássico “Vagabundo” com a participação do uruguaio Martín Buscaglia e o segundo uma parceria com o roqueiro gaúcho Chico Paz, batizada de “Quando o sol sair”.