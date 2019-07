Peça "Entrepartidas" mistura teatro com viagem de ônibus por Porto Alegre

publicidade

Mistura de teatro, intervenção urbana e performance, “Entrepartidas”, do Teatro do Concreto (DF), volta a Porto Alegre, um ano após se apresentar no Festival Palco Giratório Sesc. Com direção de Francis Wilker, a peça pode ser conferida nesta sexta e no sábado, 19h, e no domingo, às 18h, com lotação limitada a 34 pessoas por sessão. A saída ocorre próximo à sede do Sesc Centro (Alberto Bins, 665), embaixo do Viaduto da Conceição, local também previsto para o retorno.

“Os espectadores são como viajantes. Tudo está em movimento, assim como a cidade, que está em constante transformação”, diz Wilker sobre o trabalho, resultante de dois anos de pesquisa, que após ter passado por Florianópolis, Curitiba e Salvador, encerra a turnê pelo Programa Petrobras Distribuidora de Cultura. As cenas acontecem dentro de um ônibus, ao longo do trajeto, pelas ruas do Centro Histórico, em espaços públicos e também privados.

Quinze atores do grupo do Distrito Federal e seis locais, convidados, entram e saem de cena se misturando com o público e quebrando a barreira entre palco e plateia. Falando sobre amor e abandono, encontros e desencontros, eles falam de paixões ingênuas e sutis; a paixão vista por outra esfera e separações, movidas por diferentes motivos: mudança de cidade, diminuição ou desaparecimento do sentimento, entre outros. A fonte de inspiração foi a obra de Caio Fernando Abreu e o livro “3 dos Melhores Contos de Amor da Literatura Brasileira”.

Quase todos os atores fazem mais de um personagem e para que o espetáculo aconteça, uma complexa logística é montada. O diretor brinca que os bastidores funcionam como uma gincana, dado o planejamento e atenção permanente exigidos. Mapas de apoio com indicação de distâncias a serem percorridas, cálculo de parada nos semáforos e dois carros de apoio, além do ônibus, por exemplo, são detalhes computados.

Com acesso ilimitado nos espaços públicos e restrito, no veículo e locais fechados, o espetáculo possui acessibilidade para surdos (Libras) em todas as apresentações e audiodescrição, para deficientes visuais, na sessão deste domingo.