Peça infantil “Baile das Letrinhas” integra a grade do Porto Verão Alegre 2023

“Baile das Letrinhas”, a mais recente montagem da Companhia de Solos & Bem Acompanhados, estará entre as atrações do festival Porto Verão Alegre neste sábado e domingo, dias 14 e 15, com sessões às 17h na Casa de Espetáculos (rua Visconde do Rio Branco, 691). O espetáculo solo, com direção de Júlia Ludwig, parte do livro infantil escrito pela multiartista Deborah Finocchiaro e propõe uma brincadeira com o alfabeto de forma poética e lúdica. Informações sobre ingressos e descontos no site do Porto Verão Alegre.

Através de elementos simples que se transformam sob o olhar do público, a premiada atriz baila com as letras e as palavras, reconhecendo seus formatos e sonoridades, aproximando-as do universo das crianças através de imagens, música ao vivo e manipulação de objetos.

“"Baile das Letrinhas" estimula e exalta a imaginação, o prazer de aprender e o autodesenvolvimento, valorizando o respeito às diferenças e à autenticidade. Conscientiza e provoca a reflexão sobre a diversidade e unicidade de cada indivíduo, que, assim como as letrinhas - que só formam palavras por serem diferentes umas das outras -, tem seu valor único e intransferível”, afirma a atriz, no alto de sua experiência no teatro brasileiro.

O livro, editado pela Bestiário, teve seu lançamento em julho de 2022, na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre. Em novembro de 2022, aconteceu a sessão de autógrafos na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre, após as apresentações da peça que tiveram suas duas sessões lotadas.

Sobre a atriz

Deborah Finocchiaro é multiartista e estreou no teatro em 1985. É também diretora, locutora, produtora, apresentadora, roteirista e ministrante. Ao longo de sua carreira, recebeu 36 prêmios, entre eles nove de melhor espetáculo, vinte de melhor atriz, dois de melhor direção, um de melhor texto adaptado, um de melhor roteiro e três como melhor artista de teatro. Em 1993 criou a Companhia de Solos & Bem Acompanhados - um dos núcleos de criação cênica mais atuantes do Rio Grande do Sul, que se caracteriza por sua versatilidade, escolha de temas que estimulam a reflexão e o pensamento crítico e a mescla de diferentes linguagens.

Tem em seu repertório inúmeras obras, entre elas os espetáculos teatrais “Pois é, Vizinha...” (1993), “Sobre Anjos & Grilos - O Universo de Mario Quintana” (2006), “Caio do Céu” (2017), “Diário Secreto de Uma Secretária Bilíngue” (2019), a peça infantil, a partir do seu livro lançado pela Editora Bestiário, “Baile das Letrinhas” (2022), além de audiovisuais, saraus, performances e shows. Em 2014 foi a artista homenageada do 21º Festival Internacional de Teatro Porto Alegre em Cena, ganhando a biografia “A Arte Transformadora”, escrita pelo jornalista Luiz Gonzaga Lopes, que integra o 5º volume da coleção Gaúchos Em Cena. Em 2020 foi tema do documentário “Deborah! O Ato da Casa”, longa-metragem produzido de forma remota durante a quarentena, direção Luiz Alberto Cassol (2020).

Serviço

BAILE DAS LETRINHAS

Dias 14 e 15 de janeiro - sábado e domingo, 17h

Casa de Espetáculos - Rua Visconde do Rio Branco, 691 - Floresta