Pearl Jam cancela apresentação após vocalista machucar a garganta: 'Sentimos muito mesmo'

A banda Pearl Jam cancelou um show em Viena, na Áustria, por problemas de saúde do vocalista. O cantor Eddie Vedder machucou a garganta durante passagem do grupo pela França.

Em comunicado oficial, a banda falou sobre o caso: "Para todos aqueles que esperavam por um grande show do Pearl Jam esta noite em Viene, nós também estávamos. No entanto, por conta de circunstâncias extremas no último local ao ar livre perto de Paris (calor, poeira e fumaça de incêndios) nosso cantor Ed Vedder ficou com a garganta machucada".

Segundo o texto, o artista já está se cuidando, mas ainda não consegue cantar: "Ele já se consultou com médicos e passou por tratamento, mas suas cordas vocais ainda não se recuperaram. Essa notícia é brutal e em um momento horrível para todos os envolvidos. Aos que trabalharam tão duro para fazer os shows acontecerem e também aos que dedicaram seu tempo e energia para comparecer".

O grupo também procurou alternativas para não cancelar o show: "Como banda sentimos muito e tentamos buscar opções para tocar de qualquer forma, e o Ed quer cantar. Mas não há garganta disponível no momento. Então sentimos muito, muito mesmo".

Aos fãs que iriam ao show em Viena, a banda avisa que o dinheiro das entradas será devolvido: "Ingressos serão reembolsados no local de compra. Agradecemos pela compreensão". O Pearl Jam tem outras apresentações marcadas para os próximos dias. Na sexta-feira (22), eles tocam em Praga, na República Tcheca, e se apresentam duas vezes em Amsterdã, na Holanda, no domingo (24) e na segunda-feira (25).

Até o momento, estes shows continuam marcados sem alterações no site da banda. Veja o comunicado abaixo.

