Peter Jackson prepara documentário sobre os Beatles

O aclamado cineasta Peter Jackson lançou uma prévia exclusiva de seu próximo documentário “The Beatles: Get Back” para os fãs.

Jackson disse: "Queríamos dar aos fãs dos Beatles em todo o mundo um mimo de feriado, por isso preparamos esta amostra de cinco minutos do nosso próximo filme 'The Beatles: Get Back'. Esperamos que traga uma sorriso no rosto de todos e alguma alegria tão necessária neste momento difícil. ”

“The Beatles: Get Back” é uma experiência cinematográfica única que leva o público de volta no tempo às sessões de gravação íntimas dos Beatles durante um momento crucial na história da música.

O filme mostra o calor, camaradagem e gênio criativo que definiram o legado do icônico quarteto. Filmado em janeiro de 1969 e compilado a partir de mais de 60 horas de imagens inéditas (filmadas por Michael Lindsay-Hogg) e mais de 150 horas de áudio inédito, tudo restaurado de forma brilhante.

“The Beatles: Get Back” mostra a história de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr planejando o primeiro show ao vivo em mais de dois anos. Eles ensaiaram 14 novas canções, originalmente destinadas ao lançamento em um álbum ao vivo.

O longa apresenta - pela primeira vez na íntegra - a última apresentação ao vivo dos Beatles como um grupo, o inesquecível concerto no telhado em Savile Row de Londres, bem como outras canções e composições clássicas apresentadas nos dois álbuns finais da banda, “Abbey Road” e “Let Be”

