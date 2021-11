Piloto de Marília Mendonça é enterrado em Brasília

publicidade

O piloto Geraldo Medeiros Júnior, que operava o avião que caiu em Minas Gerais na sexta-feira com a cantora Marília Mendonça e mais três pessoas, foi sepultado em Brasília no final da manhã deste domingo sob aplausos e homenagens de amigos e parentes.

Medeiros Júnior levava a cantora para uma apresentação em Caratinga, mas o avião caiu a cerca de 5 km do aeroporto da cidade. O piloto deixou a esposa, mãe, dois irmãos e três filhos, de 4, 11 e 19 anos. Durante o velório, os presentes exaltaram a experiência dele como aviador e sua humildade. Além de Marília Mendonça, ele trabalhou para Amado Batista e outros famosos, mas tinha por hábito não falar sobre os artistas com quem trabalhava.

O piloto era natural de Floriano (PI) e trabalhava como piloto, segundo parentes, há cerca de 30 anos. O irmão, Antônio Helder de Medeiros, 53 anos, veio de ônibus de Floriano e chegou perto do fim do velório. Ele descreveu Medeiros Júnior, o caçula, como uma pessoa calada, mas sempre disposta, que amava a aviação e a liberdade, e que lutou muito para virar piloto.

"Eu sou o que mora com a minha mãe e agora vou ter que cuidar dela. Mas, pelo menos, meu irmão foi uma pessoa muito presente na família, uma pessoa de responsabilidade, integridade, sempre pronto para tudo. Deixou um grande legado. Só temos que agradecer por ele ser nosso irmão, nosso amigo de luta. Ao menos, passou dessa vida para a outra fazendo o que gosta", desabafou.

Medeiros Júnior estava de férias, mas teve o período de descanso cancelado depois que dois colegas pediram demissão. Aposentado, o piloto nunca parou de trabalhar e costumava ir ao hangar mesmo nos finais de semana.

Antônio Helder contou que os irmãos vieram do Piauí a Brasília para o pai trabalhar na cidade. Moraram na Asa Norte e na quadra 210 Sul. Geraldo estudou no Setor Leste e desde cedo começou a se preparar para ser piloto. O primeiro curso que fez foi o de paraquedista. Depois, de piloto privado. Ficava andando no aeroporto procurando emprego.

O primeiro trabalho como piloto foi em uma empresa de táxi aéreo. Fez carreira na TAM onde chegou a comandante e se aposentou. Depois, voltou a fazer táxi aéreo. Na pandemia, ele trabalhou transportando oxigênio e vacinas para Manaus (AM) durante o colapso do sistema de saúde no estado. Também levou pacientes e familiares da capital amazonense para outros locais do país.

O corpo do copiloto da aeronave, Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos, que também morava em Brasília, foi velado às 11h, no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. Ele deixou dois filhos, de 5 e 21 anos, além da esposa grávida de 7 meses. Os corpos do piloto e do copiloto foram liberados pelo IML (Instituto Médico Legal) no sábado e o translado de Minas Gerais a Brasília ficou sob responsabilidade da PEC Táxi Aéreo, empresa onde os comandantes trabalhavam.

O acidente

O acidente com o avião da cantora Marília Mendonça ocorreu na tarde de sexta-feira na zona rural de Piedade de Caratinga (MG). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30 para atender a uma ocorrência de queda de avião. A princípio, a assessoria de imprensa de Marília divulgou que ela estava bem e teria sido levada ao hospital. Horas depois, a notícia da morte foi confirmada.

Antes de embarcar, a sertaneja falou sobre a viagem no Twitter e brincou ao comentar sobre as delícias da culinária mineira que não poderia comer por causa de uma dieta restrita que estava fazendo. "Essa é a realidade meu povo! Me conta aqui nos comentários mais delícias desse estado maravilhoso que é Minas Gerais!", escreveu ela na postagem. Pouco antes de embarcar, um vídeo dela também foi postado pelo produtor musical Henrique Ribeiro nas redes sociais.

Marília Mendonça tinha 26 anos e estava no auge de uma carreira que começou aos 12 anos. Ela teve várias músicas cantadas por artistas já consagrados até começar a gravar suas próprias composições, a partir de 2016. A cantora era conhecida como a "rainha da sofrência", estilo que aborda conflitos amorosos em suas letras.

Além da cantora, morreram no acidente o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, que a acompanhava em todos os shows, o produtor musical Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.