“Pimentinha – Elis Regina para Crianças” encerra temporada neste domingo

Com direção de Diego Morais, direção musical de Guilherme Borges e texto de Pedro Henrique Lopes, “Pimentinha – Elis Regina para Crianças” se inspira na infância de Elis Regina e reúne sucessos da carreira da estrela da MPB, como “Fascinação”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Madalena” e “Como Nossos pais”. O musical infantil protagonizado por Jullie é o sexto espetáculo do projeto Grandes Músicos para Pequenos, que já contou para as novas gerações as trajetórias de Luiz Gonzaga, Braguinha, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Raul Seixas. A apresentação ocorrerá às 16h virtualmente e os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla.

A história acompanha a infância de Lilica (vivida pela cantora, compositora e atriz Jullie), uma menina apaixonada por música e por suas grandes cantoras, que faz de tudo para sua mãe levá-la a um concurso de jovens talentos no rádio. Chegando lá, a menina de óculos e cabelo desgrenhado se sente intimidada pelo visual que a impõem. Em busca de sua própria essência, vai desafiar os padrões de beleza e mostrar que toda pessoa é linda quando dá espaço para sua real personalidade. A inspiração veio da infância de Elis Regina, que foi uma menina estrábica e tímida que se escondia atrás dos óculos fundo de garrafa, mas que sempre buscou se sentir representada como mulher na sociedade e em seu visual. No elenco também estão Erika Riba (Dona Ercy), Lucas da Purificação (Jairzinho), Stephanie Serrat (Diva), Layla Paganini (produtora) e Pedro Henrique Lopes (Adelino Junior e Adelino).