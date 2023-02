Planet Hemp lança clipe com o trapper argentino Trueno

publicidade

O Planet Hemp, após um hiato de 22 anos, lança mais uma música do álbum “Jardineiros”. Já pode ser conferido o clipe de “Meu Barrio”, parceria com o rapper argentino Trueno.

A produção audiovisual, já disponibilizada no canal oficial da banda carioca no YouTube, foi gravada em estúdio com a participação dos artistas em cenários que fazem referências às cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires.

Assinado por Cauã Csik - diretor que, além de Marcelo D2, já trabalhou também com Filipe Ret, Luísa Sonza e Ludmilla -, o videoclipe traz imagens dos integrantes do Planet Hemp e de Trueno performando a energia explosiva da faixa.

Assim como o título “Meu Barrio” e a letra da track misturam português e espanhol, o filme vem repleto de referências visuais brasileiras e argentinas - como reproduções cenográficas de locais icônicos do Rio de Janeiro e Buenos Aires, como os Arcos da Lapa e o bairro de La Boca, respectivamente -, além de takes das duas cidades.

Jardineiros

"Jardineiros", lançado em outubro de 2022, conta com 15 músicas e recebeu videoclipes para "Distopia" (feat Criolo) e "Taca fogo". A banda carioca, atualmente, é composta por Marcelo D2, BNegão, Formigão, Pedro Garcia e Nobru.