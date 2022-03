Porto Alegre recebe shows de Arnaldo Antunes, Ana Cañas e MC Flora Matos

publicidade

O cantor e compositor Arnaldo Antunes e o pianista Vitor Araújo apresentam o show ‘Lagrimas no Mar”, às 21h, no Salão de Atos da PUCRS. O álbum ‘Lágrimas no Mar’, lançado em novembro de 2021, traz em suas canções a compreensão da natureza emocional, resultado da imersão na música e o convívio com a natureza. Traz também novas canções, releituras, interpretações e participações especiais.Ingressos pelo site Uhuu.

Ana Cañas apresenta seu ‘Ana Cañas Canta Belchior’, no Teatro Bourbon Country (Túlio de Rose, 90), às 21h. O projeto, iniciado durante a pandemia de Covid-19, nasceu com a ideia de uma live única e transformou-se em um álbum e uma turnê integralmente dedicados ao compositor cearense. A artista interpreta canções consagradas de Belchior como ‘Alucinação’, ‘Sujeito de Sorte’ e ‘Como Nossos Pais’, além de releituras de músicas lado B do músico, como “Na Hora do Almoço”, “Medo de Avião” e “Galos, Noites e Quintais”. Os arranjos produzidos pela própria artista e por Fabá Jimenez. Ingressos pelo site Uhuu.

A rapper e MC Flora Matos de volta ao Opinião (José do Patrocínio, 834) para apresentação a partir das 23h. Desde sua primeira mixtape “Flora Matos vs Stereodubs”, Flora se destaca entre as artistas da atualidade. Seu último lançamento, “Flora de Controle” (2021), já conta com milhões de plays apenas no Spotify e o clipe do hit “Pretin” já passou dos 16 milhões de views no Youtube. Ingressos ver Simpla.