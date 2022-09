Porto Alegre Reggae Festival ocorre no Opinião neste sábado

publicidade

A primeira edição do Porto Alegre Reggae Festival contará com com grandes nomes locais e nacionais do reggae. Estrelado pela banda paulista Planta & Raiz, que comemora 25 anos de carreira, o festival ocorre neste sábado, a partir das 22h, no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). A noite ainda terá participação de Diretoria, Marzo Couto (Special Peter Tosh) e Planet Roots.

Criado em 1998, o grupo Planta & Raiz já vendeu mais de 500 mil cópias e dividiu palco com Gregory Isaacs, Tribo de Jah, Edson Gomes, Natiruts, The Wailers, entre outros representantes do gênero. Em 2005, lançou seu primeiro DVD e CD ao vivo, “Planta & Raiz Ao Vivo”, com participação de nomes como Evandro Mesquita, Chorão e Rappin Hood.

Para completar a noite, a porto-alegrense Diretoria traz seus 20 anos de reggae com referências de rap, dub, rock, funk e soul, que trata de temas do cotidiano, espiritualidade e positividade. O reggae da Planet Roots, que também mistura dub e ragga com influências jamaicanas, chegará com seus mais recentes sucessos, os singles “Ondas do Saber” e “Fire in Babylon”, e outros hits dos mais de 25 anos de carreira. Por fim, Marzo Couto, vocalista da banda Pure Feeling, apresenta o Special Peter Tosh.

A discotecagem fica a cargo do DJ Barbosinha. Classificação: 16 anos. Menores de 16 anos precisam ser acompanhados por responsável. A 2° Edição do Festival será no dia 22 de Outubro com Mato Seco, Special Bob Marley (Sintonize), Dub And Bases e Positiva Dub.

