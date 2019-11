Porto Alegre tem intensa agenda para Semana da Consciência Negra

publicidade

Porto Alegre tem hoje e nesta quinta-feira intensa agenda cultural com foco na história do povo negro. A cantora Loma apresenta “Quilombola”, como convidada do Sarau Especial da Semana da Consciência Negra da Assembleia Legislativa, hoje, às 16h30min, no Teatro Dante Barone (Praça da Matriz, s/n°). Com sons de tambores e vocais, Loma faz um retrato da música afrogaúcha em suas diversas nuances, do maçambique a músicas de matriz africana, das histórias da ancestralidade africana até os dias atuais.

Com mais de 40 anos de trajetória, Loma contabiliza cinco discos lançados, centenas de participações em trabalhos de outros artistas e o reconhecimento em prêmios como o Açorianos de Melhor Álbum e Melhor Cantora. Neste ano, ela foi a grande homenageada do prêmio Açorianos de Música.

Força e resistência do povo negro

Já o Dona Conceição faz o show para marcar um ano de lançamento do trabalho “Asè de Fala”, indicado ao prêmio Açorianos, na categoria melhor espetáculo, hoje, às 21h, no Agulha (Conselheiro Camargo, 300). Entre as participações da noite estão Glau Barros, Zilla Sonora e MC Khalid. Neste dia, importante e significativa para homens e mulheres negras do Brasil, o show vem celebrar a força e resistência deste povo.

O disco “Asè da Fala” tem como base a percussão, originalmente usada em ritos de matriz africana, propondo uma maneira de contar a história do povo negro gaúcho em uma linguagem musical contemporânea. Natural de Alvorada, Dona Conceição é cantor, percussionista, compositor, poeta, cineasta e performer. Ele foi finalista no Prêmio Profissionais da Música 2019, que acontece em novembro em Brasília, nas categorias cantor e autor.

Representatividade

Jordana Henriques mostra as canções de seu álbum “Aquário’, hoje, a partir das 22h, no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 512), com uma musicalidade que passa pelo Soul Music, Reggae e Blues. Na voz e violão, ela estará acompanhada de banda formada por João Bauken na bateria e Ivan Gabrigelcic no contrabaixo. A cantora e compositora de Caçapava do Sul de apenas 23 anos, reside em Porto Alegre e já reúne dez anos de shows acústicos em bares e a representatividade de artistas, cantoras e cantores negros.

Gil Collares também faz show para marcar a Semana de celebração da Consciência Negra, neste sábado, dia 23, às 21h, no London Pub Bistrô (José do Patrocínio, 964). A apresentação “Sambas & Axés Especial” traz ritmos negros e brasileiros entoados ao som dos tambores do grupo Tambor Falante, com direção do maestro Candido Castro, acompanhados do super violão de Silfarnei Alves, sob o comando vocal de Gil Collares.

Cantor e ator que na cena musical, Gil passeia pela Bossa Nova, MPB, Sambas e standards do Jazz. Em suas performances, o artista já homenageou o cantor e compositor Gonzaguinha, no tributo intitulado “Guerreiro Menino”, e cantores e compositores negros no espetáculo “Negras Vozes”. Por sua atuação em prol da arte, ganhou o Prêmio Comenda João Cândido Personalidades Negras da Fundação Palmares CEPIR GHC e o Prêmio Arte em Movimento 2018.

Memória

O Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho (Bento Gonçalves, 1129), por sua vez, promove nesta quinta, 15h, o projeto Desarquivando: Africanidades em Destaque. A atividade terá exposição e roda de conversa. As vagas para o evento são limitadas e gratuitas, com agendamento pelos fones 3289.8278 e 3289.8282 ou e-mail atendimentoah@smc.prefpoa.com.br