Porto Alegre terá cursos especiais de flamenco durante verão

Durante o mês de janeiro, Porto Alegre terá cursos especiais de flamenco no Tablado Andaluz (avenida Venâncio Aires, 556). As aulas iniciam no dia 6, com o intensivo de dança flamenca para iniciantes, realizado de segunda a quinta, em diversos horários. As aulas serão dadas às 10h e às 19h nas terças e quintas, e às 20h nas segundas e quarta-feiras.

Também serão ministrados oficinas de coreografias como Fandangos y colombianas (segunda e quarta, às 19h, e terça, às 20h), Soleá bulerias (segunda, quarta e quinta, às 20h), além de técnica de flamenco (de segunda a quinta, às 19h) e castanholas (quinta, 20h).

O conteúdo das aulas desenvolve as técnicas básicas de corpo e sapateado, exercícios de ritmo e palmas, história, interpretação e coreografia aos interessados. As inscrições podem ser feitas pelos telefones (51) 3311-0336 e (51) 99873-0809.