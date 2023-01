Porto Verão Alegre 2023: confira as peças que estreiam no festival

publicidade

O Porto Verão Alegre volta a ocupar os palcos da capital gaúcha com recorde de espetáculos que se apresentam pela primeira vez no festival, com maior diversidade de gênero e atrações nacionais. A 24.ª edição do festival será realizadas de 10 de janeiro e 12 de fevereiro, com 124 atrações confirmadas em 15 espaços. Datas, locais, horários e ingressos no site: https://ingressos.portoveraoalegre.com.br/.

Vinte e seis espetáculos escolheram o festival para estrear. Confira a lista:

Alegria Feitoria, A Partilha, Basquade, Baile das Letrinhas, Bruna Louise, Comédia Dessa (E da Outra Vida), Danadões, Diálogos Rasgados, Dih Lopes em Réu Primário, Em pé na rede, Esperando Roda, Inércia, Léo Oliveira, Márcio Donato, Marcito Castro, Matheus Breyer, Na real não presta, Parangolé a comédia da sala dos professores, Quase Aleatório, Show dos Brothers, Sobre Abrir os Olhos e Se Fechar em Mantos, SR. e SRA. Maloka em: Quem mandou você casar, Tranqilli, Victor Camejo e um show novo do Nando Viana.

Detalhamento de algumas atrações:

“Bruna Louise” - Em seu novo show, Bruna Louise segue o seu propósito de fazer a plateia gargalhar, mas também empoderando e combatendo os preconceitos, julgamentos e escolhas que tentam fazer por ela.

“Diálogos Rasgados” - é uma peça com 12 cenas de diálogos do nosso tempo, diálogos curtos que não fazem sentido, que não importam, quase cruéis. Dramaturgia de Patsy Cecato.

“Em pé na rede” - é a reunião dos comediantes Rominho Braga, Osmar Campbell e Victor Camejo. O show engloba, além de comédia stand-up, o quadro "Comentando Histórias", onde um convidado conta uma história de sua vida que é comentada pelos anfitriões, e o "Fazendo Amizade", onde a platéia passa a ser a protagonista e interage com os humoristas.

“Esperando Roda” - Dois artistas em duas rodas circulam por seu mundo construindo sonhos. Quando uma destas rodas some, tudo se abala. Os problemas, as relações e a busca por uma solução, aparecem em números de circo e de esportes radicais, trazendo ao teatro equipamentos muitas vezes vistos na rua, transformados em uma brincadeira. Dupla Gomesninow Direção: João Carlos.

“Parangolé a comédia da sala dos professores” - O ator e professor Pedro Delgado, vestindo um parangolé que o ajuda a recriar os universos de quatro professoras, faz uma divertida sátira onde apresenta o cotidiano dos professores das escolas públicas depois do retorno às aulas. Direção: Pedro Delgado.

“Sobre Abrir os Olhos e Se Fechar em Mantos” - compõe-se como uma peça-manifesto ao trazer à cena atores borrados, sobrepostos, perdendo-se no caos e, ao mesmo tempo, escrevendo sobre o palco um autorretrato destrinchado de suas próprias experiências com o suicídio e com a depressão. Direção: Jean Gorziza.