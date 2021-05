"Power Couple Brasil" estreia neste domingo

publicidade

Com apresentação de Adriane Galisteu, estreia neste domingo, dia 9, logo após o Domingo Espetacular, a nova temporada do “Power Couple Brasil”. O programa de confinamento, um dos grandes sucessos da emissora, promove uma competição divertida e emocionante. Treze casais estarão em uma casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A disputa é por um prêmio de R$ 1 milhão, além de recompensas extras.

Para se darem bem no jogo, os integrantes precisarão confiar um no outro e realizar apostas de até R$ 40 mil. Caso cumpram a tarefa proposta, ficam com esse dinheiro, que será acumulado até a grande final. Será justamente este valor obtido ao longo de toda a quinta temporada por cada casal que virará o prêmio final da dupla vencedora.

Adriane Galisteu, em coletiva online, salientou que o reality estará centrando na convivência e na intenção de mostrar se o casal é cúmplice e afinado, o que será colocado em teste nas provas e atividades. A apresentadora se diz muito feliz de estar à frente do programa, com a responsabilidade de achar seu próprio caminho ao substituir Gugu Liberato (1959 – 2019), responsável por comandar as edições anteriores.

Provas e eliminação

A prova dos casais é decisiva para definir quem vai para a DR da semana. Quem vencer o desafio fica imune e se livra da eliminação. Três casais vão para a temida DR, que significa correr o risco de sair da competição: quem acumular o pior saldo financeiro do ciclo semanal e também quem perder a prova dos casais daquela etapa do jogo. Os próprios casais confinados definem a terceira dupla a ir para a berlinda por meio de votação. A partir desse momento, entra a participação do telespectador. Após a definição da DR ao vivo no programa de quarta-feira, o suspense vai se estender até o dia seguinte. O público de casa votará para tentar salvar seu casal preferido da eliminação,sempre às quintas-feiras, ao vivo.

Galisteu diz que o reality show é um gênero que conquistou o público por trazer problemas reais de convivência, além de colocar a decisão nas mãos do público. Destaca também que o programa oferece, neste momento de pandemia, um espelho entre participantes e público, por causa do confinamento que todos estão passando. O diretor do núcleo de realities, Rodrigo Carelli, acrescenta que o programa “veio para salvar o dia a dia das pessoas em isolamento em suas casas”.

Programa de segunda a sábado

O programa será exibido de segundas a sábados, a partir das 22h45min. Sendo as segundas-feiras, com prova dos homens, alternando com a prova das mulheres, na semana seguinte. Nas terças-feiras, prova das mulheres, na semana seguinte, ocorre a prova dos homens. Nas quartas, exibição da prova dos casais e formação da DR ao vivo. Nas quintas, a eliminação ao vivo (votação do público) e sextas, pós-DR (repercussão) e sábados, atividades e eventos.

Plataformas digitais

Beatriz Cioffi, diretora geral da transmídia, adianta que as plataformas digitais trarão bastante conteúdo, 24 horas por dia. A atriz Lidi Lisboa apresentará a live dos eliminados e da cabine da descompressão. Ela fará uma ponte entre a televisão e as redes sociais. Segundo a diretora, Lidi terá a missão de representar o público durante as atrações. Assim como em “A Fazenda”, a Cabine de Descompressão é realizada logo após a eliminação do participante. No dia seguinte, é realizada a Live do Eliminado, transmitida pelas redes sociais.

Pandemia

O diretor geral Fernando Viudez lembra que no ano passado o Power Couple Brasil não foi realizado por causa da pandemia. Nesta edição, todos os cuidados e protocolos de segurança serão seguidos, os mesmos que foram aplicados durante “A Fazenda”. Ele salienta que há muita preocupação com a integridade dos participantes e da equipe. O grupo de casais antes de entrar para a casa já está em isolamento em um hotel.



Os 13 casais participantes

Filipe Duarte e Nina Cachoeira

Cantor e compositor , 39 anos. Nasceu em Brasília (DF), mora em São Paulo (SP). Modelo e digital influencer, 38 anos. Nasceu em Anápolis (GO), mora em São Paulo (SP)

Pimpolho e Bibi Paolillo

Artista, 52 anos, nasceu em São Paulo (SP), mora em Guarulhos (SP). Professora e compositora 50 anos. Nasceu em São Paulo (SP), mora em Guarulhos (SP)

Adriana Bombom e Adrien Cunha

Apresentadora e digital influencer. Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ). Advogado e empresário. Nasceu em Nova Esperança (PR), mora no Rio de Janeiro (RJ)

Deborah Albuquerque e Bruno Salomão

Apresentadora e atriz, 36 anos. Nasceu e mora em São Paulo (SP). Médico, 45 anos. Nasceu em Porto (Portugal), mora em São Paulo (SP)

Márcia Fellipe e Rod Bala

Cantora, 42 anos. Nasceu em Manaus (AM), mora em Fortaleza (CE). Produtor musical e baterista 35 anos. Nasceu em Pedreiras (MA), mora em Fortaleza (CE)

DJ Claytão e Medrado

DJ, 43 anos. Nasceu e mora em São Paulo (SP). Cantora e compositora, 27 anos. Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Li Martins e JP Mantovani

Atriz e cantora, 36 anos. Nasceu em Sertanópolis (PR), mora em São Paulo (SP). Apresentador e digital influencer, 41 anos. Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Matheus Yurly e Mari Matarazzo

Digital influencer e empresário, 22 anos. Nasceu em Jacareí (SP), mora em Cotia (SP). Digital influencer, 22 anos. Nasceu em Belo Horizonte (MG), mora em Cotia (SP)

Mirella e Dynho Alves

Cantora, 22 anos. Nasceu em São Caetano (SP), mora em São Paulo (SP). Cantor, 25 anos. Nasceu em Ponta Porã (MS), mora em São Paulo (SP)

Jonathan (JonJon) e Carolina Santos

DJ e comunicador, 27 anos. Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ). Empresária, 31 anos. Nasceu e mora no Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Bertoldo e Geórgia Frôhlich

Cantor, 31 anos. Nasceu em Ijuí (RS), mora em São Paulo (SP). Atriz, 23 anos. Nasceu em São Borja (RS), mora em São Paulo (SP)

Renata Domíngues e Leandro Gléria

Atriz e apresentadora, 40 anos. Nasceu no Rio de Janeiro (RJ), mora em São Paulo (SP) . Relações públicas, 32 anos. Nasceu e mora em São Paulo (SP)

Mirela Janis e Yugnir

Dançarina e digital influencer, 23 anos. Nasceu no interior de SP, porém, foi morar ainda pequena em Quirinópolis (GO), mas atualmente reside em João Pessoa (PB). Empresário, 34 anos. Nasceu em Itaporanga (PB), mora na capital João Pessoa (PB)