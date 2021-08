Prêmio Oceanos 2021 divulga semifinalistas

publicidade

O Oceanos divulgou, nesta quinta-feira dia 26, em seu site e no site de seus parceiros – Itaú Cultural e Instituto Cultural Vale – os semifinalistas da edição 2021. Durante quatro meses, um júri inicial, convidado pela curadoria do prêmio, leu e analisou os 1.835 livros concorrentes para eleger os 54 classificados para a segunda etapa – autores dos quatro continentes, publicados por 34 diferentes editoras.

“Essa edição reforça a maturidade e crescente importância do Prêmio Oceanos no mundo da língua portuguesa. Em tempos tão duros de pandemia este prêmio também reforça a capacidade transformadora da cultura”, observa Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural. “Além de sermos patrocinadores, somos parceiros desde o início, em 2015, o Itaú Cultural ajudou a desenvolver a sua governança e oferecemos ferramentas tecnológicas que permitiram a internacionalização do prêmio e sua manutenção on-line nesse período pandêmico. Ao ver, hoje, que temos finalistas dos diversos continentes percebemos que nosso propósito inicial está se cumprindo”, completa ele.

O Brasil está representado por 16 romances, sete livros de poesia e sete de contos, totalizando 30 obras. Portugal classificou 20 livros: oito romances, sete livros de poesia, três de crônicas, um de contos e uma dramaturgia. Dos países de língua portuguesa do continente africano – Angola, Cabo Verde e Moçambique – foram eleitos três romances, um de cada país. Finalmente, o asiático Timor-Leste contou com um romance na lista.

Entre os semifinalistas, estão nomes já celebrados da prosa e da poesia, como os brasileiros Angélica Freitas, Cristovão Tezza e Michel Laub; os portugueses Adília Lopes, Gonçalo M. Tavares, Lídia Jorge e H. G. Cancela; os três autores dos países de língua portuguesa do continente africano – o angolano José Eduardo Agualusa, o cabo-verdiano Germano Almeida e o moçambicano Mia Couto – e o escritor timorense, Luís Cardoso, editado em Portugal.

Mas a lista também conta com autores estreantes, como André Osório, português de 23 anos, mestrando em Teoria da Literatura na Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Bustilho, brasileiro de 24 anos, mestrando em Ciência da Literatura na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a curadoria do Oceanos, isso é resultado da atenção do júri para a obra em si, desvinculada da produção do autor, de sua carreira ou de sua relevância no atual panorama literário em língua portuguesa.

Dos 54 livros semifinalistas, três foram editados em mais de um país: O avesso da pele, do brasileiro Jeferson Tenório, O kit de sobrevivência do descobridor português no mundo anticolonial, da portuguesa Patrícia Lino, e O mapeador de ausências, do moçambicano Mia Couto, todos publicados no Brasil e em Portugal.

O valor total do prêmio soma R$ 250 mil: o livro vencedor receberá R$ 120 mil; o segundo colocado, R$ 80 mil, e o terceiro, R$ 50 mil.

O júris

Desde 2016, as obras são inscritas ao prêmio no formato digital, podendo concorrer também livros publicados apenas na versão e-book. Com esse facilitador, que perdura até esta edição, todos os concorrentes são lidos e analisados por especialistas das literaturas brasileira, portuguesa e africanas, sendo que cada obra obtém três notas de diferentes jurados.

Nesta edição, entre maio e agosto, o Júri Inicial, formado por 95 professores de literatura, críticos literários, escritores, poetas e jornalistas de cinco países de língua portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal), analisou os inscritos para eleger os 54 semifinalistas. Além disso, o Júri Inicial elegeu, por votação interna, os 14 jurados que irão compor os dois júris subsequentes.

Agora, entre agosto e novembro, o Júri Intermediário, composto por sete desses profissionais, analisa as obras semifinalistas para eleger as 10 finalistas. Participam deste júri os brasileiros Beatriz Resende, Eliane Robert Moraes, Fábio Weintraub e Ricardo Aleixo, os portugueses Maria João Cantinho e Pedro Mexia, e o moçambicano Nataniel Ngomane.

Entre novembro e o início de dezembro, o Júri Final, formado por outros sete profissionais, analisa os 10 livros finalistas para eleger os três vencedores. Este júri, por sua vez, será composto pela angolana Ana Paula Tavares, pelos brasileiros Itamar Vieira Junior, Julián Fuks, Maria Esther Maciel e Veronica Stigger, e pelos portugueses António Guerreiro e Golgona Anghel.

No Spotify

Para dar a conhecer os 54 livros semifinalistas do prêmio, o Oceanos acaba de lançar o seu canal no Spotify, onde, nos próximos meses, os autores das obras selecionadas serão convidados a apresentar brevemente os seus livros. O link para acessar o podcast fica disponível no site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br.

Os programas, com duração de poucos minutos, irão procurar responder como cada obra se insere no contexto da produção de seus autores, além de revelar o que estimulou o desejo de escrita.

Conheça as obras semifinalistas do Oceanos 2021

- A educação dos gafanhotos, de David Machado – Romance português | D. Quixote

- A importância dos telhados, de Vanessa Molnar – Romance brasileiro | Cepe Editora

- A lição do sonâmbulo, de Frederico Pedreira – Romance português | Companhia das Ilhas

- A linha augusta do campo, de Sidnei Xavier dos Santos – Romance brasileiro | Quelônio

- A noite das barricadas, de H. G. Cancela – Romance português | Relógio D’Água

- A ordem interior do mundo, de Franklin Carvalho – Conto brasileiro | 7Letras

- A tensão superficial do tempo, de Cristovão Tezza – Romance brasileiro | Todavia

- Além do rio dos sinos, de Menalton Braff – Romance brasileiro | Reformatório

- Apneia, de Tânia Ganho – Romance português | Casa das Letras

- As aves não têm céu, de Ricardo Fonseca Mota – Romance português | Porto Editora

- Canções de atormentar, de Angélica Freitas – Poesia brasileira | Companhia das Letras

- Carrossel fantasma, de Fabrício Valério – Poesia brasileira | Penalux

- Confissão, de Cláudia Lucas Chéu – Poesia portuguesa | Companhia das Ilhas

- Dias e dias, de Adília Lopes – Poesia portuguesa | Assírio & Alvim

- Em todos os sentidos, de Lídia Jorge – Crônica portuguesa | D. Quixote

- Errático, de Rosa Oliveira – Poesia portuguesa | Tinta-da-china

- Espiral, de Luciana Chardelli – Conto brasileiro | 7Letras

- Estão matando os meninos, de Raimundo Carreiro – Conto brasileiro | Iluminuras

- Fé no inferno, de Santiago Nazarian – Romance brasileiro | Companhia das Letras

- Flashes, de Sidney Rocha – Romance brasileiro | Iluminuras

- Flecha, de Matilde Campilho – Conto português | Tinta-de-china

- Hibiscos vermelhos e tilápias vivas, de Cláudio Neves – Poesia brasileira | Filocalia

- Idiotas úteis e inúteis, de Ricardo Araújo Pereira – Crônica portuguesa | Tinta-da-china

- Inferno, Pedro Eiras – Poesia portuguesa | Assírio & Alvim

- Maria Altamira, de Maria José Silveira – Romance brasileiro | Instante

- Movimento, de João Luís Barreto Guimarães – Poesia portuguesa | Quetzal

- Mundos de uma noite só, de Renata Belmonte – Romance brasileiro | Faria e Silva

- Nero, príncipe do universo, de Abel Neves – Dramaturgia portuguesa | Húmus

- No dia após, de Gabriel Bustilho – Poesia brasileira | urutau

- No fundo do oceano, os animais invisíveis, de Anita Deak – Romance brasileiro | Reformatório

- Novo mundo em chamas, de Víktor Waewell – Romance brasileiro | Autopublicação

- Numa esquina do mundo, de Mário Medeiros – Conto brasileiro | Kapulana

- O ausente, de Edmilson de Almeida Pereira – Romance brasileiro | Relicário

- O avesso da pele, de Jeferson Tenório – Romance brasileiro | Companhia das Letras Brasil e Portugal

- O enigma das ondas, de Rodrigo Garcia Lopes – Poesia brasileira | Iluminuras

- O kit de sobrevivência do descobridor português no mundo anticolonial, de Patrícia Lino | Poesia brasileira | Douda Correria e Macondo

- O mapeador de ausências, de Mia Couto – Romance moçambicano | Caminho e Companhia das Letras

- O método da exaustão, de Manoel Ricardo de Lima – Poesia brasileira | Garupa

- O osso do meio, de Gonçalo M. Tavares – Romance português | Relógio D’Água

- O plantador de abóboras, de Luís Cardoso – Romance timorense | abysmo

- O som dos anéis de Saturno, de Priscila Gontijo – Romance brasileiro | 7Letras

- O último mugido, de Germano Almeida – Romance caboverdiano | Caminho

- Observação da gravidade, de André Osório – Poesia portuguesa | Guerra e Paz

- Opulência, de Luis S. Krausz – Romance brasileiro | Cepe Editora

- Os vivos e os outros, de José Eduardo Agualusa – Romance angolano | Quetzal

- Pessoas promíscuas de águas e pedras, de Thais Lancman – Conto brasileiro | Patuá

- Quase música, de Luiza Maria Camargo Xavier – Conto brasileiro | 7Letras

- Rimbaud, o viajante e o seu inferno, de Ana Cristina Silva – Romance português | Exclamação

- Solução de dois Estados, de Michel Laub – Romance brasileiro | Companhia das Letras

- TXOW, de Lucas Litrento – Conto brasileiro | Editora Universitária da PUCRS

- Um corpo à deriva, de Edimilson de Almeida Pereira – Romance brasileiro | Macondo

- Um tempo a fingir, de João Pinto Coelho – Romance português | D. Quixote

- Uma ida ao motel e outras histórias, de Bruno Vieira Amaral – Crônica portuguesa | Quetzal

- Vidas rasteiras, de Alberto Pucheu – Poesia brasileira | Cult Editora