Premiado em Cannes, "Dor e Glória" ganha novo trailer

"Dor e Glória", filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar, teve um novo trailer divulgado nesta segunda-feira. Com estreia mundial no Festival de Cannes, o longa foi recebido calorosamente pela crítica e conquistou o prêmio de melhor ator pela atuação de Antonio Banderas.

Um dos trabalhos mais íntimos de Almodóvar, a trama gira em torno de Salvador Mallo, um diretor de cinema em declínio que relembra a sua vida e carreira desde a sua infância. A partir de reencontros do cineasta - físicos e em memória -, o filme fala sobre a dificuldade de liderar a própria vida e sobre como as paixões trazem significado e esperança.

A estreia de "Dor e Glória" está marcada para o dia 13 de junho nos cinemas brasileiros. Estrelado por Antonio Banderas e Penélope Cruz, o filme ainda conta com os atores Asier Exeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Cecilia Roth, Julieta Serrano, Susi Sánchez e Julián López.

Confira o trailer: