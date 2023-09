Preview para o Poa Jazz Festival tem show gratuito do Duo Mitre no Instituto Ling

publicidade

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) recebe neste sábado, 30, uma apresentação em preparação para a oitava edição do Poa Jazz Festival. A partir das 19h, o público poderá conferir a apresentação gratuita do Duo Mitre, formado pelas irmãs mineiras Luísa Mitre ao piano e Natália Mitre no vibrafone e na percussão. A dupla equilibra o refinamento técnico da música de concerto com o balanço da música popular brasileira em composições próprias, além de destacar a produção feminina de artistas como Léa Freire, Débora Gurgel, Tânia Maria, Clarice Assad e Chiquinha Gonzaga. O acesso à apresentação será mediante retirada de senhas, distribuídas sem custo no site www.institutoling.org.br.

A apresentação do Duo Mitre é a segunda da série de cinco shows gratuitos do Preview Poa Jazz Festival, projeto que precede o grande evento, marcado para acontecer de 24 a 26 de novembro, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul (av. Diário de Notícias, 300). A agenda iniciou no último sábado, dia 23 de setembro, com o multipremiado saxofonista argentino Gustavo Musso acompanhado por um time de músicos gaúchos e catarinenses, formado por Luiz Mauro Filho (piano), Tiê Pereira (contrabaixo) e Bruno Braga (bateria).

O projeto ainda receberá, no dia 14 de outubro, sábado, às 16h, o Café Trio, formado por três dos maiores nomes da música instrumental gaúcha: o baixista Nico Bueno, o pianista Luiz Mauro Filho e o baterista Kiko Freitas. O grupo interpretará obras de Lars Jansson e Bill Evans, além de prestar uma homenagem ao compositor e multi-instrumentista carioca João Donato, que faleceu no último mês de julho.

A quarta atração da programação especial será o renomado compositor, pianista e arranjador mineiro Tulio Mourão, em apresentação solo no dia 26 de outubro, quinta-feira, às 20h. O repertório do recital reunirá uma seleção de composições de grandes nomes da música nacional e internacional, que vão de Caetano Veloso a Lennon e McCartney, passando por Sting, Eric Clapton, entre outros.

O encerramento do preview será no dia 4 de novembro, sábado, às 16h, com o quinteto liderado pelo pianista gaúcho Ras Vicente. Ao lado do baterista Martin Estevez, do guitarrista Pedro Moser, do contrabaixista Matheus Pasqualli e do saxofonista Ronaldo Pereira, ele tocará músicas autorais e temas de alguns dos maiores pianistas do jazz, como Bill Evans, McCoy Tyner e Herbie Hancock.