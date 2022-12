Primeira trailer de "Barbie" mostra Margot Robbie em tamanho gigante e mundo cheio de cores; confira

publicidade

Divulgado nesta sexta-feira, dai 16, o tão aguardado primeiro teaser oficial do live-action de "Barbie", filme estrelado por Margot Robbie.

A prévia faz uma brincadeira com o filme "2001 — Uma Odisséia no Espaço", mostrando crianças trocando suas bonecas com rostinhos de bebê por uma versão gigante da boneca mais famosa do mundo.

Nas imagens, Margot sorri e exibe o mesmo figurino da primeira Barbie lançada na história. A atriz ficou famosa por papeis como a Arlequina nos filmes da DC, além de participar de sucessos como "O Lobo de Wall Street", "O Escândalo", "Era Uma Vez Em... Hollywood", "Eu, Tonya" e "Duas Rainhas".

O curto clipe ainda mostra de relance um pouco do mundo colorido que deve ser explorado na superprodução.

É possível ver outros grandes nomes do cinema, como Ryan Gosling, que interpretará o boneco Ken, Simu Liu, famoso por viver o herói da Marvel Shang-Chi, Ncuti Gatwa, da série "Sex Education", e Issa Rae, de "Insecure".

A superprodução é dirigida por Greta Gerwig, de sucessos como Lady Bird: A Hora de Voar e Adoráveis Mulheres. O roteiro é também assinado por ela, ao lado do marido, o cineasta Noah Baumbach, de História de um Casamento e Frances Ha.

Barbie tem previsão de estrear nos cinemas em 21 de julho de 2023. Confira abaixo a prévia.