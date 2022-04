Primeiro dorama brasileiro é gravado pela HBO

publicidade

O bairro do Bom Retiro, na região central da cidade de São Paulo, reúne uma grande parcela da comunidade coreana no Brasil, com lojas típicas, além de sediar o Festival de Cultura Coreana. Com toda essa ligação com a Coreia do Sul, a região foi escolhida pela HBO Max para a gravação do primeiro dorama brasileiro da plataforma de streaming.

“Além do guarda-roupa” será protagonizado por Sharon Blanche (Carol) e pelos astros coreanos Kim Woojin, como Kyung, Jin Kwon, como Dae-Ho, Lee Min Wook, intérprete de Sang Mok e Jae Chan, como Chul Woo, que estão em São Paulo para as filmagens. Além do gênero musical K-pop (Korean pop), que é fenômeno mundial, a produção incorpora elementos da marcante cultura coreana a um roteiro que traz romance, magia e autodescoberta.

"Este é nosso primeiro dorama brasileiro e acreditamos muito nesta nova produção, pois sabemos que há milhares de fãs da cultura coreana na América Latina. Todo o cuidado e a garantia de qualidade, característicos das produções Max Originals, podem ser esperados", comenta Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de General Entertainment da Warner Bros. Discovery.

A série acompanha Carol, uma menina de 17 anos, brasileira, aspirante a bailarina e que quer distância de tudo que vem da Coréia, desde que foi abandonada pelo seu pai. Quanto justo seu guarda-roupa vira um portal mágico para o dormitório do ACT, o maior grupo de K-pop do mundo, ela tem seu espaço invadido por ídolos.

A produção Max Original, produzida pela Coração da Selva, está em fase de filmagens e terá estreia exclusiva na HBO Max.

Dorama, o que é?

Drama coreano (dorama) ou K-drama são os dramas televisivos realizados na Coreia do Sul. Com várias temáticas abrangem comédias românticas, dramas de época e aventuras. Um k-drama não deve ser confundido com novela, pois é um formato diferente. Em sua grande maioria, os K-dramas apresentam de 12 a 16 episódios. Entre os títulos do gênero que tiveram sucesso de crítica na televisão coreana estão “Goblin” (2016) ; “Oh My Ghostess (2016)”; “Moonlight Drawn By Clouds” (2016); Stranger (2017), e Mr. Sunshine (2018). Alguns deles estão disponiveis em grandes plataformas por assinaturas.