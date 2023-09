Primeiro sábado do Porto Alegre em Cena

publicidade

Três espetáculos marcam este sábado, dia 9, do 30º Porto Alegre em Cena. Representando a dança, o espetáculo “Transiterrifluxório”, de Pernambuco, estará hoje e amanhã, 20h, no Teatro do CHC Santa Casa (Independência, 75). Criado a partir do desdobramento da pesquisa em dança intitulada “Contraespaço” (2015), sob o estímulo da arquitetura da iraquiana-britânica Zaha Hadid, o espetáculo foi desenvolvido a partir da curiosidade pelas obras e modos de operar da arquiteta. A proposta para o Em Cena é convidar o público a acompanhar a o grupo Cláudio Lacerda/Dança Amorfa em cada espaço.

Os outros dois espetáculos são locais. Às 19h30min, na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307), rola “Cartas para uma extraterrestre” (RS). A partir da escrita de nove pessoas de diversas regiões do Brasil endereçadas a um ser imaginado em outro planeta, o corpo do performer dança. “Reminiscências – Memórias do nosso carnaval” será apresentado às 21h de hoje no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). Baseado nas vivências do Grupo de Música e Dança Afro-Sul é levada ao palco a memória dos carnavais de Porto Alegre, com coreografias, sambas históricos e emoção.