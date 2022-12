Produções que devem chegar às telas no novo ano prometem sucessos, emoções e aventuras

publicidade

Prepare a pipoca. Ou não. O certo é que os estúdios e as plataformas de streaming já divulgaram alguns dos principais títulos que devem fazer a felicidade dos cinéfilos, amantes da tela grande, a partir já deste início de 2023. Além dos barulhentos “Missão Impossível - Acerto de Contas Parte 1” e “John Wick 4 – Baba Yaga” há outros títulos que merecem atenção. Entre as novidade estará o novo e belíssimo trabalho do genial Steven Spielberg, “Os Fabelmans”, aplaudido de pé na edição de setembro último do Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff), no Canadá. O longa é inspirado na infância do premiado diretor, que foi quem escreveu, dirigiu e produziu o trabalho. “Os Fabelmans” conta também com grandes estrelas no elenco, como Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten e Judd Hirsch. A estreia está prevista para o mês de fevereiro.

Outra novidade é “Creed 3”, terceiro filme aclamado da franquia de sucesso com previsão de estreia nos cinemas brasileiros para março. A direção é do próprio Michael B. Jordan, que faz sua estreia como realizador, contando com um elenco formado por Phylicia Rashad como Mary Anne Creed e Jonathan Majors como Damian Anderson, um novo desafiante que retorna do passado de Creed. Depois de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed tem prosperado tanto na carreira quanto em sua vida familiar. Mas Damian (Jonathan Majors), amigo de infância de Adonis e ex-prodígio do boxe reaparece, após cumprir uma longa sentença na prisão, ansioso para provar que merece sua própria chance no ringue.

Com o nome do renomado escritor e diretor Florian Zellerpor trás de “Um Filho”, já se espera uma obra potente com a estreia em fevereiro, tendo Hugh Jackman, Laura Dern, Anthony Hopkins e Vanessa Kirby à frente do elenco. O drama tem roteiro adaptado da peça de Zeller e Christopher Hampton, e acompanha Peter, interpretado por Jackman, que tem sua vida agitada, e acaba virando de cabeça para baixo quando sua ex-esposa aparece com o filho do antigo casal, um adolescente distante e revoltado, que está ausente da escola há meses.

Também chega às telonas, escrito e dirigido por Tarik Saleh, “Garoto dos Céus”, que segue na corrida entre os indicados ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, representando a Suécia. O longa fez sua estreia mundial na competição principal do Festival de Cannes, deste ano, do qual saiu com o prêmio de roteiro, e será lançado por aqui no final de janeiro pela Pandora Filmes. A produção foi aclamada já pela crítica especializada como um “suspense político arrebatador”, colocando em cena o protagonismo de Tawfeek Barhom, vivendo Adam, filho de um pescador que se matricula numa universidade no Cairo. Assim que chega, a principal liderança religiosa local morre repentinamente, e o jovem acaba se envolvendo com o jogo de poder que se segue.

O que surge nas telonas também no início de 2023 é o felino amante de leite, fanfarrão e desafiador do medo, “Gato de Botas 2 – O Último Pedido”. É o momento em que o ousado felino descobre que sua paixão pelo perigo e desrespeito pela segurança terão consequências. A voz original do notório Gato de Botas volta a ser do ator Antônio Banderas, que embala o espectador na aventura em que o gato embarca em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos e restaurar suas vidas perdidas. Sua ex-parceira e inimiga, a cativante Kitty Soft Paws vem também com a voz de Salma Hayec na versão original.

E o título desta matéria tem Parte 1, pois logo seguirá outra, com mais lançamentos de 2023 nas telonas.