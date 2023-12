Guia de Programação: a grade dos canais da TV aberta deste sábado, dia 2 de dezembro de 2023

publicidade

RECORD RS

06h00 – Iurd

07h00 – Brasil Caminhoneiro

07h35 – Fala Brasil

12h00 – The Love School

13h00 – Balanço Geral RS

15h00 – Cine Aventura

17h00 – Cidade Alerta

19h45 – Jornal da Record

21h00 – Cidade Alerta

22h30 – A Fazenda 15

23h15 – Super Tela

01h15 – Fala que Eu Te Escuto

18 | RECORD NEWS

05h30 – Hora News

06h30 – Agro Record News

07h10 – Record News Séries

08h28 – Boletim JR

08h30 – Agro, Saúde e Cooperação

09h00 – Estado de Excelência

09h28 – Boletim JR

09h30 – Record News Séries

10h13 – Boletim JR

10h15 – Hora News

10h43 – Boletim JR

10h45 – Hora News

10h58 – Boletim JR

11h00 – Hora News

11h28 – Boletim JR

11h30 – Hora News

12h00 – Boletim JR

12h02 – Câmera Record

13h00 – Hora News

13h28 – Boletim JR

13h30 – Hora News

13h58 – Boletim JR

14h00 – Câmera Record

14h58 – Boletim JR

15h00 – Record News Séries

15h43 – Boletim JR

15h45 – Hora News

16h58 – Boletim JR

17h00 – Hora News

18h00 – Record News Séries

18h28 – Boletim JR

18h30 – Record News Séries

18h43 – Boletim JR

18h45 – Repórter Record Investigação

19h28 – Boletim JR

19h30 – Repórter Record Investigação

20h00 – Jornal da Record

21h15 – Câmera Record

22h13 – Boletim JR

22h15 – Estudio News

22h58 – Boletim JR

23h00 – Record News Séries

23h28 – Boletim JR

23h30 – O Imponderável

00h00 – Jornal da Record

4 | PAMPA

07h00 – Fatos Impossíveis

07h30 – Pampa Show – Melhores Momentos

08h00 – Programa Religioso

09h00 – Pampa Show – Melhores Momentos

09h30 – Movimento Jovem

11h30 – Pampa Show – Melhores Momentos

12h00 – Aliadas – Com Ali Klemt

13h00 – Pampa Show – Melhores Momentos

14h15 – Campeonato Alemão / Bundesliga – Stuttgart X Werder Bremen

16h30 – Pampa Show – Melhores Momentos

19h30 – TV Fama – (Reprise)

20h30 – Show da Fé

21h30 – Rede TV! News

22h10 – Operação de Risco

23h10 – Mega Senha

00h30 – Atualidades Pampa

5 | SBT

06h00 – Sábado Animado

12h30 – Masbah

13h00 – Anonymus Gourme

13h30 – Sábado Série

15h30 – Cinema em Casa

17h30 – Programa Raul Gil

20h00 – SBT Brasil

21h00 – Esquadrão da Moda

22h30 – Bake Off Brasil

00h00 – Notícias Impressionantes

7 | TVE

06h00 – Nova Amazônia

06h30 – Vale Agrícola

07h30 – Infantil

10h30 – Lab. Aloprado Tá On

11h00 – Detetives do Prédio Azul

11h30 – Tem Criança na Cozinha

12h00 – TVE Esportes

12h30 – Hip Hop TV

13h00 – Arte na Fotografia

14h00 – Sessão de Cinema

15h30 – Sankofa

16h00 – Imensidão Azul

17h00 – Parques Oce Nicos

18h00 – Bela Raízes

18h30 – O Poder dos Esportes

19h00 – Repórter Brasil

19h30 – D.R. com Demori

20h00 – Maria Madalena

21h00 – O Brasil no Mundo

21h30 – Especial Dia Nacional do Samba

00h00 – Maria Madalena

10 | BAND

06h00 – Band Kids – Os Chocolix

07h00 – Vem Comigo

07h30 – Brasil em Foco

08h00 – De Campo e Alma

08h30 – Band Kids – O Diário de Mika

09h00 – Entre Amigos

10h00 – Band Motores

10h30 – O Rio Grande que Dá Certo

11h – Band Entrevista

11h30 – O Melhor do UFC

12h00 – Agro, do Campo Pra Você

12h30 – Mundo dos Negócios

13h00 – Igreja Maranata

14h10 – Band Esporte Clube

16h00 – Brasil Urgente

18h50 – O Rio Grande que Dá Certo

19h20 – Jornal da Band

20h30 – Programa do João

22h00 – The Blacklist – 8ª Temporada

23h00 – Sft Mma

01h00 – Cine Privé

12 | RBS

06h00 – Globo Repórter

06h50 – Galpão Criolo

07h50 – É de Casa

11h45 – Jornal do Almoço

13h00 – Globo Esporte RS

13h25 – Jornal Hoje

14h10 – Que Papo É Esse?

15h15 – O Melhor da Escolinha

15h50 – Caldeirão com Mion

18h35 – Elas por Elas

19h20 – RBS Notícias

19h45 – Fuzuê

20h30 – Jornal Nacional

21h20 – Terra e Paixão

22h25 – Altas Horas

00h15 – Supercine