Programação do Festival Cinema Negro em Ação é lançada com homenagem a Oliveira Silveira

Foi lançada, na tarde desta segunda-feira (20), Dia Nacional da Consciência Negra, a programação oficial do IV Festival Cinema Negro em Ação - mostra que reúne trabalhos audiovisuais produzidos por pessoas negras ou com protagonismo negro e que acontece entre os dias 7 e 10 de dezembro, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). O lançamento, no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), contou com a exibição do curta-metragem “Oliveira Silveira, O Poeta da Consciência Negra”, escritor homenageado e a quem foi concedido o título de Doutor Honoris Causa In Memoriam. A mostra retrospectiva Cinema Negro 2022, que será apresentada na Sala Redenção da UFRGS, encerra as atividades.

A programação do Festival inclui mostra de filmes, painéis sobre o mercado audiovisual, rodadas de negócios, ações formativas e apresentações artísticas - além da presença de convidados especiais. Na Mostra Competitiva, que contou com mais de 250 projetos inscritos, serão expostos videoclipes, videoarte, curtas-metragens e longas-metragens, no formato digital e de temática livre.

O IV Festival Cinema Negro em Ação é promovido pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine). “É um evento significativo, pois traz ao público gaúcho narrativas diversas do audiovisual brasileiro, além de ser uma iniciativa de Estado, que tem como objetivo realizar um evento perene, promovendo a consolidação das políticas afirmativas no setor audiovisual do Rio Grande do Sul”, afirma a diretora do Iecine, Sofia Ferreira.

Neste ano, o Festival irá trabalhar o conceito de narrativas transversais, propondo o desafio do diálogo entre as fronteiras do saber e poder, e expondo a habilidade de integrar perspectivas diversas, especialmente no audiovisual. O evento é aberto a produtores negros de todo o Brasil, reconhecendo essa indústria como um meio para o desenvolvimento econômico e social.

“É um privilégio para a Secretaria da Cultura poder proporcionar esse espaço de convergência e troca cultural. Além de ser um dever do Estado incentivar e apoiar eventos importantes, também precisamos garantir e enaltecer a realização deles, principalmente quando se trata de eventos feitos e protagonizados por grupos minorizados como o povo negro. Que possamos, cada vez mais, ampliar esses espaços, contribuindo para uma sociedade mais equânime e justa”, ressalta a secretária da Cultura do RS, Beatriz Araujo.

A programação completa do IV Festival Cinema Negro em Ação você encontra no perfil @cinenegroemacao no Instagram.

Quem foi Oliveira Silveira

Oliveira Ferreira da Silveira é gaúcho de Rosário do Sul (1941-2009). Foi escritor, poeta, professor, intelectual e ativista, e em sua trajetória marcou a cultura ao apresentar outras possibilidades do negro ser e estar no mundo e no Brasil.

Ele foi um dos idealizadores do Dia da Consciência Negra, criado em 1971, ao lado de um grupo de intelectuais pioneiros da resistência negra, que realizou um ato na noite do dia 20 de novembro no clube Marcílio Dias, em Porto Alegre. O evento valorizava a figura de Zumbi dos Palmares como símbolo da luta pelos direitos do povo negro.