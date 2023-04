Programa "Patrulha das Fronteiras" acompanha trabalho em alfândegas

publicidade

No quarto episódio de "Patrulha das Fronteiras", no ar nesta segunda-feira, 10 de abril, a partir das 22h45min, destaque para o trabalho nos bastidores movimentados de portos e aeroportos do mundo inteiro para impedir a prática dos mais diversos tipos de crimes nas alfândegas.

Entre as ações de controle, o caso de um passageiro que tinha remédios para impotência sexual na bagagem. Como funciona a abordagem? Outro viajante desembarcou com insetos conservados. O material foi para fumegação e a pessoa liberada. E uma passageira de Hong Kong apresentou planos suspeitos de turismo, que despertou a desconfiança dos profissionais de segurança.

No Porto de Auckland, na Nova Zelândia, agente inspeciona um carregamento de veículos pesados do tipo Monster Truck. Em outra operação no saguão, cães farejam dinheiro.

E ainda: no setor de carga, um carregamento com luminárias de LED com conteúdo suspeito terminou com o material destruído. Um cão fareja drogas em bagagem de esquiador que portava remédio controlado prescrito no nome da mãe dele. O fato gerou advertência por parte dos agentes de segurança. No setor de correios, foi encontrada uma zebra empalhada. Como fiscalizar esse tipo de carga?



Sobre o Patrulha das Fronteiras

No mundo todo, as fronteiras estão em constante ameaça, seja por drogas, produtos ilegais e passageiros suspeitos que desafiam as leis e podem afetar toda a economia de um país. Para combater qualquer tipo de crime, profissionais de controle de alfândega e do departamento de biossegurança não medem esforços para garantir a tranquilidade de todos.

Por isso, nos episódios de "Patrulha das Fronteiras", o telespectador passará a acompanhar a atuação desses agentes nos bastidores do combate aos mais diversos tipos de crimes que acontecem nas divisas de qualquer parte do mundo.

"Patrulha das Fronteiras" vai ao ar às segundas-feiras, a partir das 22h45min, com apresentação de Cesar Filho, na Record TV.