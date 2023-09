Projeto "A Cidade nos Pertence" promove inclusão cultural

publicidade

A inclusão e participação de pessoas com deficiência na vida cultural das cidades é uma pauta que ganha cada vez mais relevância na sociedade atual. Reconhecendo a importância desse tema, o Pertence anuncia a chegada da 3ª edição do projeto "A Cidade nos Pertence", um evento gratuito voltado para promover conscientização, reflexão e informação sobre a participação ativa das pessoas com deficiência na vida cultural das cidades.

Com um enfoque voltado para a quebra de barreiras e a construção de uma sociedade mais inclusiva, o projeto está programado para às 19h desta terça-feira, 19 de setembro, no Teatro do Sesc de Porto Alegre.. Nesta edição, além de compartilhar com o público os princípios da metodologia do Pertence, o evento também irá contar com a presença de convidados especiais para reflexão e debate sobre os temas.

“Estarão conosco neste dia enriquecendo a mesa de debates o criador da Expedição 21 - programa de imersão que estimula a tomada de decisão e a autonomia de pessoas com Trissomia do 21, que virou objeto de pesquisa científica pela USP, Alex Duarte; Fernanda Schacker Machado, ativista pela inclusão, auto defensora, escritora e autora do livro Taragô – A origem de Nândhya Luz (vencedora do prêmio Cromossomo 21- Literatura e Inovação) e Marina Barth, psicóloga do Pertence e especialista em inclusão”, afirma Paula Carvalho, gestora cultural da Instituição, responsável pela mediação do debate.

A atividade é um convite aberto a todos os interessados em fazer a diferença e contribuir para a construção de um mundo mais inclusivo. Ao participar deste evento, os participantes contribuirão para a disseminação de conhecimento, a promoção de valores de igualdade e o fortalecimento da voz das pessoas com deficiência. Para garantir a participação no evento, é só entrar em contato pelo número (51) 99176-9191. As inscrições são gratuitas e preveem certificado de participação.

“A equipe por trás do projeto "A Cidade nos Pertence" acredita que a diversidade é um ativo fundamental de qualquer comunidade e que a inclusão é a chave para a construção de um futuro mais justo e igualitário. Ao lançar luz sobre as histórias inspiradoras, as lutas diárias e as realizações das pessoas com deficiência no cenário cultural, o projeto almeja criar uma maior empatia e compreensão, pavimentando o caminho para uma sociedade onde todos possam participar plenamente e sem restrições”, completa Paula.

A programação faz parte do projeto A Arte de Pertencer, aprovado pelo Ministério do da Cultura através da Lei de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio de Bem Promotora, Copelmi, Pedralli, PmWeb, Unifértil, Tozzini Freire e Dufrio, além do apoio cultural de SESC, May Way - Century Park Living, Glow e Restautante Liverpool.

A Cidade nos Pertence – Cultura Acessível

O projeto A Arte de Pertencer promove oficinas gratuitas de teatro, dança e música para pessoas com deficiência e em vulnerabilidade socioeconômica. Estas oficinas, além de contribuir para o desenvolvimento e crescimento pessoal de cada participante, também garantem o acesso aos bens culturais, como afirmação do direito social básico do cidadão.

SERVIÇO:

AÇÃO FORMATIVA 2023 – A Cidade nos Pertence

Local: No Teatro do SESC (avenida Alberto Bins, 665), Centro Histórico, Porto Alegre

Dia: 19 de setembro de 2023, às 19h

Acessibilidade: Libras e Audiodescrição

Inscrições gratuitas pelo fone: (51) 99176-9191