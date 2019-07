Projeto Concha traz show de Alessandra Leão nesta sexta

publicidade

A edição de julho do Projeto Concha irá receber o show da cantora pernambucana Alessandra Leão. Apresentando o álbum recém-lançado "Macumbas e Catimbós", a artista sobe ao palco do Agulha (rua Conselheiro Camargo, 300), nesta sexta-feira, às 22h.

O novo álbum da cantora é fruto de anos de aprofundamento em tradições musicais de terreiros de Candomblé, Jurema e Umbanda, onde a voz e a percussão são os condutores dos trabalhos. No show, a base instrumental será principalmente a voz e um trio de Ilús, tambores afro-brasileiro usualmente usado em rituais.

Os ingressos antecipados estão à venda pelo site Sympla, por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (mediante doação de 1kg de alimento não perecível). Na hora, a entrada terá o valor de R$ 60, mas ainda estará disponível o ingresso solidário.

Protagonismo no palco

O Projeto Concha é uma iniciativa independente, criada em 2018 pela produtora cultural Alice Castiel, que tem o objetivo de oferecer uma programação que apresente exclusivamente o trabalho de mulheres na música. A ideia é dar protagonismo para essas artistas que estão produzindo, compondo, tocando instrumentos e cantando.

Nas 11 edições do projeto, mais de 20 artistas já se apresentaram no Agulha. Entre elas estão as cantoras Letrux, Juçara Marçal, Luedji Luna, Labaq, Xênia França, Maria Beraldo, Larissa Luz e Juliana Perdigão.