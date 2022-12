Projeto cultural da Trensurb destaca versos de Mario Quintana

publicidade

Nesta sexta-feira, o Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos – a biblioteca da Trensurb – publica mais versos do projeto Poemas, Trilhos e Trens. Após um hiato devido às restrições de comunicação durante o período eleitoral, a iniciativa foi retomada em novembro, voltando a divulgar, mensalmente, poesias – ou seus fragmentos – que falam sobre o meio de transporte ferroviário junto de fotografias de trens e estações da Trensurb. O objetivo é levar mais arte ao cotidiano dos usuários do metrô. Os poemas são veiculados no Canal Você – que conta com monitores nos trens e estações – e nos perfis da Trensurb e do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos nas redes sociais. Desta vez, os versos selecionados são do Poema Transitório, de Mario Quintana – expoente da cultura do Rio Grande do Sul que dá nome à galeria de arte situada no túnel de acesso às plataformas da Estação Mercado do metrô gaúcho.

Um dos organizadores do projeto, o poeta e assessor da Trensurb, Élvio Vargas, afirma que o projeto traz “aos viajantes do trem, vários fragmentos poéticos de poetas que escreveram sobre este meio de transporte - tão antigo e sempre atual. Em nossos espaços eletrônicos que os entretém nas viagens, eles conhecerão vários poetas recitando seus poemas”.

Entre os poemas selecionados para a iniciativa, há obras de Oswald de Andrade, Felipe de Oliveira, Ernesto Wayne e Jomar Morais Souto. As fotos que os acompanham são de autoria de Élvio Vargas, Jânio Ayres, Bárbara Cezimbra e Patrick Bragé.

Uma biblioteca no metrô

Criado e mantido pela Trensurb desde dezembro de 2008, o Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos conta com unidades nas estações Mercado e Novo Hamburgo do metrô. O horário de funcionamento da unidade Mercado é das 12h às 18h, nos dias úteis. A unidade Novo Hamburgo abre também nos dias úteis, das 14h às 18h. Ambas oferecem serviço gratuito de empréstimo de livros.