Projeto Provocação Folclórica abre inscrições para oficina

O projeto Provocação Folclórica está com inscrições abertas para uma ação formativa via oficina virtual com músico e compositor Claudio Veiga e a atriz e diretora Raquel Grabrauska. A atividade vai ocorrer no dia 26 de maio, quinta-feira, às 19h30min. Esta iniciativa, que conta com a parceria do Grupo Cuidado que Mancha, consiste na pesquisa e na produção cultural, envolvendo múltiplas linguagens artístico-culturais.

Nesta oficina será exposto o processo de criação deste projeto, com o intuito de estimular o resgate do folclore como uma vertente contemporânea da música, e impulsionar outras criações artísticas, abrangendo assim várias áreas, seja nas artes visuais, na música, na dança, no teatro ou até mesmo no audiovisual, dando ênfase à música como início de todos os processos artísticos.

Serão oferecidas 20 vagas primeiramente a moradores dos seguintes bairros de Novo Hamburgo (RS): Boa Saúde, Canudos, Santo Afonso, Diehl e Roselândia, conforme Mapa de Zonas de Especial Interesse. As vagas remanescentes serão preenchidas pelo público geral. As inscrições podem ser efetuadas gratuitamente. Para maiores informações basta acessar as redes do Cuidado que Mancha no Facebook e no Instagram.

O projeto propõe na sua essência o respeito pela diversidade das culturas ao transversalizar as diferentes linguagens e o modo de trabalhar distanciados, fortalecendo, então, o diálogo, a troca de saberes e a cooperação. Integram o Provocação Folclórica também: Cléo Oliveira na Literatura, Thomas Josué nas Artes Visuais, Elana Cassol e Tom Nunes na Dança, Vinicius Corrêa na Fotografia, Lorena Sanchez na edição de vídeo, Kátia Bressane na arte gráfica, Simone Lersch na divulgação e Lu Leão na prestação de contas.

E como encerramento de projeto, no dia 28 de maio, às 19h30min, será realizada uma live com transmissão pelo YouTube do Cuidado que Mancha, apresentando os resultados desta pesquisa, ou seja a música folclórica inédita e as 5 performances audiovisuais, contando neste dia com a presença de todos os artistas envolvidos.

Claudio Veiga foi contemplado no Edital de Fomento à Produção Artística e Cultural, Chamamento Público Cultural 01/2021, do município de Novo Hamburgo. O financiamento é do Fundo Municipal de Cultura.