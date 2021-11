Projeto Trampolim promete experiências surpreendentes em Porto Alegre

publicidade

Terá vez hoje, às 20h, a 6ª edição do Trampolim, projeto que realiza encontros mensais para compartilhar as possibilidades da capital gaúcha, que volta à ativa para contribuir na sua retomada cultural, após longo período de medidas de isolamento e interações virtuais. Caracterizado pelo fator surpresa, os convidados ao se inscreverem ficam sabendo apenas a data e horário do evento. Dois dias antes, recebem por e-mail o endereço do encontro e na hora descobrem qual será a atração.

Desenvolvido pela produtora cultural Roberta Dias, o projeto propõe encontros nesse formato desde 2016, mobilizando mais de 150 pessoas em suas cinco edições. Já promoveu atividades como jantar às cegas, prática de consciência corporal, aula de pole dance e até um flash mob com pedido de casamento ao final, em meio ao Parque da Redenção. Em 2021, a série de eventos está sendo retomada junto do retorno das atividades artísticas com público presencial. Em outubro último, os inscritos participaram de uma vivência de escalada em uma parede de 12m de altura, em um ambiente de incentivo para que todos conseguissem superar seus medos.

“O Trampolim nasceu da vontade de mostrar as tantas possibilidades que Porto Alegre oferece, seus lugares, profissionais da cultura e artistas incríveis. Esse formato que a primeira vista é desafiador - se programar para algo que não se conhece - convida as pessoas a saírem de sua zona de conforto, mas de uma forma confortável e segura, com companhia, fazendo novas amizades, conhecendo melhor a cidade e, principalmente, se conhecendo melhor”, conta Roberta, idealizadora do Trampolim.

A atividade indicada para maiores de 16 anos possui 30 vagas, sendo obrigatório o uso de máscara durante toda a permanência no local, assim como a apresentação da carteira nacional de vacinação contra a covid-19. Os ingressos têm estão disponíveis no site bit.ly/trampolim06. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @vemprotrampolim