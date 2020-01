Publicação de vídeo no canal do RBD promete anúncio para fevereiro

publicidade

Um vídeo publicado no canal do YouTube do grupo Rebelde (RBD) informa que "o fenômeno regressará em breve", o que gerou rumores de um retorno do grupo aos palcos. Além do anúncio, o vídeo contém a informação: "fevereiro de 2020", indicando que o próximo mês contará com novidades.

Dentre as possibilidades levantadas para o retorno da banda estão o lançamento de um documentário sobre o RBD e uma possível nova formação, com mudanças dos integrantes. No Twitter a hashtag "RBD vai voltar" chegou aos assuntos mais comentados da rede, com os fãs animados com um possível retorno do grupo.

No mês passado, Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christian Chávez e Christopher Uckermann publicaram nas suas contas no Instagram fotos de um reencontro do grupo. As publicações animaram os fãs dos cantores, que comemoram e especularam sobre o motivo de estarem todos juntos.

Apesar do entusiasmo nas redes sociais, Alfonso Herrera chegou a dizer em uma publicação em seu Instagram que a reunião foi apenas um reencontro de amigos, e não um retorno do grupo.

Também no final de 2019, Maite Perroni anunciou em uma entrevista publicada no YouTube que ela decidiu dar uma pausa em sua carreira como cantora para focar no desenvolvimento de projetos para a televisão.

O grupo foi formado em 2004 e protagonizou a série "Rebelde", transmitida no Brasil pelo SBT, chegando ao fim em 2009.