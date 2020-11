Publicação do Catálogo Radamés Gnatalli

publicidade

Nesta segunda-feira, 30 de novembro, será publicado o Catálogo Radamés Gnatalli de Música Popular, um projeto contemplado pelo Rumos 2017-2018, que poderá, a partir dessa data, ser acessado no link: http://radamesgnattali.com.br/ . Ele reúne mais de 200 composições e arranjos para piano solo, duos instrumentais diversos e conjuntos de música popular de câmara criados pelo compositor, pianista, arranjador e maestro gaúcho Radamés Gnattali (1906-1988) entre os anos de 1930 e 1985. Em virtude das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, não será realizado nenhum evento especial de lançamento.

O projeto, produzido também em parceria com o Instituto Casa do Choro, no Rio de Janeiro, foi conduzido pelo instrumentista, arranjador e compositor Roberto Gnattali e a violonista, concertista e pesquisadora Adriana Ballesté. Os dois são responsáveis pela criação do catálogo de música erudita do compositor homenageado, lançado em CD-ROM, em 2005. Um ano mais tarde, em comemoração ao centenário do seu nascimento, lançaram o primeiro site com sua obra, permanecendo no ar até 2017, quando foi retirado do ar para reestruturação do seu sistema operacional.

Com apoio do Rumos Itaú Cultural, o site volta ao ar revisto, completo, com o acréscimo de 30 títulos e a assinatura do compositor como principal marca e registro do caráter autoral da extensa obra ali apresentada.