Quarta será dia de Farol.live no Santander, em Porto Alegre

publicidade

A partir desta quarta-feira, 21 de setembro, o Cine Farol Santander, no Farol Santander Porto Alegre (Sete de Setembro, 1028), será ocupado a cada quinze dias e se transformará em palco e laboratório para criações ao vivo. O Farol.live, projeto produzido pelo festival Kino Beat e Cuco Produções, é um espaço de incentivo à criação e experimentação em diversas linguagens e tecnologias, intersecções e desdobramentos. A programação conta com imersões artísticas envolvendo nomes da cena cultural brasileira, apostando no cruzamento de música, artes visuais e cênicas, audiovisual e outras vertentes. Com curadoria de Gabriel Cevallos, as apresentações serão inéditas ou em adaptações pensadas especificamente para o espaço, explorando os recursos e limitações da sala enquanto dispositivo criativo. Em 10 meses, o público poderá conferir 20 performances, com projetos comissionados ou adaptados, gravados ao vivo na sala e difundidos pelos canais do projeto.



Iniciando a programação, o Farol.live recebe a performance “Rastilho Encruzilhada” nesta quarta, às 20h. A performance audiovisual inédita reúne o compositor e instrumentista Kiko Dinucci e o artista multimídia Fernando Velazquéz, a partir do mais recente álbum de Kiko, Rastilho. Já estão confirmadas as participações de Clarrisa Ferreira e Marília Kosby, Guizado e Manuela Eichner em outubro, a dupla francesa Franck Vigroux e Kurt d’Haeseleer em novembro e o projeto Cine Rabeca, em dezembro. Além das performances, atividades formativas gratuitas também serão promovidas como oficinas, palestras, vivências e workshops, criados a partir de tópicos práticos e teóricos derivados das apresentações artísticas. Ingressos na plataforma Sympla. Mais pelo Farol.Live.Poa.