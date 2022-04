Quarta temporada do reality “Canta Comigo”  estreia neste domingo

publicidade

Neste domingo, 10 de abril, estreia na Record TV a nova temporada do “Canta Comigo”, apresentado por Rodrigo Faro. A quarta edição do reality terá 11 episódios e será exibida aos domingos, a partir das 18 horas. "O público pode esperar muitas emoções com a nova temporada, os jurados estão afiadíssimos, os candidatos estão incríveis. Terá muitos talentos, muitas músicas e muita emoção! Vão ter muitas novidades, que irão apimentar ainda mais a competição", adianta Faro



Na dinâmica do programa, os novos talentos têm como objetivo impressionar os 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido, avaliando e comentando as apresentações. Se qualquer um deles gostar da performance, poderá se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de jurados em pé, mais pontos são acumulados, sendo que cada pessoa é equivalente a um ponto ganho.

Os ritmos apresentados podem ser bem variados e o ápice da atração acontece quando todos do júri se levantam e formam uma só voz. Entre as canções que serão apresentadas no episódio de estreia, estão desde a clássica música de Luciano Pavarotti, “O Sole Mio”; além de "Olha o que o amor me faz", de Sandy e Jr., e o sucesso mais recente de Adele, "Easy on me".

Com as restrições sanitárias mais flexibilizadas em locais fechados e com todos devidamente testados para a Covid-19, Faro terá mais liberdade para interagir com os participantes e jurados. “A mobilidade faz muita diferença, agora eu posso ir até o painel, posso falar mais próximo dos jurados e brincar, e como não tem mais os acrílicos também posso abraçar todo mundo. Isso com certeza vai somar ao programa. A quarta edição do Canta Comigo está linda e cheia de novidades, vocês vão adorar! ”



Canta Comigo

É a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, apresentada por Rodrigo Faro e produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019) em 2018 e 2019. No final de 2020, o formato ganhou a primeira versão infanto-juvenil do mundo, o Canta Comigo Teen.





Conheça os 100 jurados:

1. Adriana Farias – violeira, cantora e apresentadora

2. Ana Dutra – cantora

3. Ana Araújo – performer em teatro musical

4. Alma Thomas - cantora e compositora

5. Anderson Machado – ator, palhaço e músico

6. André Luis – cantor

7. André Marinho – cantor, compositor e apresentador

8. Andréa Sorvetão – apresentadora e cantora

9. Beto Marden – ator e apresentador

10. Bruna Caram - cantora, compositora e atriz

11. Bruna Pazinato – atriz e cantora

12. Bruno Sutter – ator, cantor e humorista

13. Cabal – rapper e compositor

14. Caiuby ­– cantor, compositor e poeta

15. Caju - cantor

16. Canisso – baixista e guitarrista

17. Carla Cristina – cantora

18. Castanha – cantor

19. Catiana Gomes – cantora e fonoaudióloga

20. Cintia Camilly – cantora, backing vocal e produtora vocal

21. Conrado – cantor, compositor e ator

22. Cris Piza – cantora e tatuadora

23. Débora Pinheiro – cantora, vencedora da 1ª temporada e jurada da 2ª

24. Débora Sanders – atriz, sanfoneira e palhaça

25. Diego Moraes – cantor e compositor

26. Diogo Tornili – preparador vocal

27. DJ Créu – cantor de funk

28. Elisa Gatti – cantora e compositora

29. Érika Martins – cantora e instrumentista

30. Gabriel Thomaz - músico e compositor

31. Gabriel Torres – músico e apresentador

32. Gilliard - cantor

33. Giovanna Bianco – cantora

34. Gui Cruz – intérprete de samba enredo e compositor

35. Guilherme Zomer – músico

36. Graça Cunha - cantora

37. Helião - cantor e compositor

38. Heloá – cantora, atriz, compositora e cineasta

39. Henrique Zárate – cantor, compositor e intérprete

40. Igor Godoi – cantor e musicista

41. Izy Mistura – cantor

42. Jack Oliveira – cantora

43. Jana Luia – cantora, compositora e bailarina

44. Jão – cantor e guitarrista do Ratos de Porão

45. Jey - cantora, compositora e atriz

46. Julyana Lee – cantora e blogueira

47. Juninho Bill – cantor e compositor

48. Laura Carolinah – cantora e atriz

49. Leo Von - cantor

50. Li Martins – atriz, cantora e compositora

51. Lucas Morato – cantor e compositor

52. Manuela Perez – cantora

53. Marcos Lanza – ator e cantor

54. Márcia Castro – cantora e violinista

55. Margareth Pires – cantora

56. Maria Ó – cantora, compositora e instrumentista

57. Mari Belém – cantora, atriz e influenciadora digital

58. Matheus Vargas – cantor

59. Monick - cantora

60. Nalla – cantora e compositora

61. Nat Guareschi – cantora

62. Natalia Koike - cantora

63. Negravat - cantora lírica, percussionista e locutora

64. Neila Abrahão – guitarrista

65. Opai BigBig - cantor

66. Paloma Marques – cantora e compositora

67. Penélope Nova – apresentadora

68. Penelopy Jean – apresentadora, DJ, drag queen e youtuber

69. Professor Noslen – professor

70. Rafa Dantas – Vocal coach, ator e professor de canto

71. Rafa Rangel – cantor e compositor

72. Ringo Mendes – arranjador vocal, professor e produtor musical

73. Rebeka Vargas - cantora

74. Ricardo Hora – cantor

75. Reinaldo Yazaki – otorrino

76. Robinson Monteiro – cantor

77. Robson Moura – cantor

78. Rodrigo Cáceres – ator, imitador e humorista

79. Rodrigo Miallaret – dublador e ator

80. Rodrigo Teaser – cantor, compositor e intérprete do Michael Jackson

81. Ruy Brissac – cantor, compositor, ator e dançarino

82. Sabino – preparador vocal

83. Sabrina Caldana – cantora e live vocal

84. Saimon Bola – cantor, compositor e produtor musical

85. Sebastian – produtor musical e diretor artístico

86. Sejuh – cantora e compositora

87. Selma Lins – cantora

88. Stephanie Balek – cantora lírica e professora de canto

89. Tai Veroto – cantor

90. Talita Cipriano – cantora

91. Talita Dias – cantora

92. Tata Martinelli – cantora e professora de música

93. Tati Portella – cantora e compositora

94. Thaíde – rapper, compositor, apresentador e ator

95. Thainá Cardoso - cantora

96. Thaline Karajá – cantora e compositora

97. Thiago Bertoldo – cantor

98. Thiago Gimenez – cantor e maestro

99. Tomé – cantor e cover oficial do Ozzy Osbourne

100. Victor Aguiar – ator, cantor e saxofonista