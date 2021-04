Quarteto Vocal Livre é atração do Ecarta Musical

publicidade

O Vocal Live é um quarteto vocal masculino que será a próxima atração da série Ecarta Musical neste sábado, às 18h, com apresentação on-line de 12 arranjos de composições nacionais e internacionais. Ao estilo Barbershop Quartet, de origem norte-americana, o grupo estreou em junho de 2018, e desde então vem mostrando seu trabalho em recitais e concertos, além de apresentações em eventos e cerimônias por todo o Rio Grande do Sul. A transmissão ocorrerá gratuitamente, nas páginas Fundação Ecarta e Ecarta Musical no Facebook e Instagram, além do canal do Youtube.

Formação

O vocalista principal (lead) é Aramis Majlínski. Formado em teoria musical e flauta doce pelo conservatório de Belas Artes de Erechim, atuou no Coro Sinfônico da Ospa e no Coral da Ufrgs e participou de festivais no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas Gerais, na Argentina e no Chile.

Bruno Mezzomo é o timbre baixo do grupo. Começou a estudar música aos seis anos, e também integrou Coro Sinfônico da Ospa e participa do Coral da Ufrgs onde já atuou como diretor artístico.

O barítono é Guilherme Roman. Atua como cantor, professor de música, preparador vocal, regente, compositor e arranjador. Cantou em diversas montagens de ópera no sul do Brasil. Iniciou seus estudos aos 11 anos em Brasília e é bacharel em Canto e em Regência coral pela Ufrgs.

Lucas Alves é tenor e atualmente é maestro de diversos grupos vocais e corais, entre eles o Coral da Ufrgs. Como cantor, atuou na Ospa, Unisinos, Ulbra e Osucs. Iniciou os estudos no projeto prelúdio da Ufrgs, onde se formou bacharel em regência coral.

Repertório

O repertório do grupo é integralmente de covers de músicas nacionais e internacionais, a maior parte arranjada pelo grupo ou encomendada a outros arranjadores. Para este show preparou 12 músicas, da brasileira AnaVitória e demais em inglês, em diversos estilos, como Jackson 5, Beatles, Elton John, Elvis Presley, Paul Simon, Ed Sheran, Phill Collins, entre outros. Confira o setlist:



Trevo (Anavitoria/ Arranjo Guilherme Roman)

I Can't Help Falling In Love (Elvis Presley/ Arranjo Lucas Alves)

Bridge Over Troubled Water (Paul Simon/Arranjo Guilherme Roman)

A Thousand Years (Peri e D. Hodges/Arranjo Guilherme Roman)

Only You (Ram e A. Rand/Arrancho Guilherme Roman)

Perfect (Ed Sheran/Arranjo Guilherme Roman)

You'l Be In My Heart (Phill Collins/Arranjo Guilherme Roman)

HalleluJah (Leonard Cohen/Arranjo Adam Scott)

Blackbird (Beatles/Arranjo Emanuel Roll)

Can You Feel The Love Tonight (Elton John/Arranjo June Dale)

Mary did You Know (Buddy Greene/Arranjo Guilherme Roman)

I'll Be There (Jackson 5/Arranjo Guilherme Roman)