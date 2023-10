"Quilos Mortais" conta a rotina de Paula, viúva que chegou a pesar 240 quilos

publicidade

No programa "Quilos Mortais" de hoje à noite (20 de outubro), o público conhecerá a história da norte-americana Paula, moradora da cidade de Jonesboro, na Geórgia. Com 39 anos, viúva e mãe de quatro filhos, ela chegou a pesar 240 quilos e ainda viu de perto a consequência trágica do sobrepeso do marido.

Sua rotina é uma mistura de cansaço e frustração, pois atividades comuns no dia a dia de qualquer pessoa são difíceis de serem realizadas por ela. O que mais sente é tristeza e muitas dores pelo corpo. Numa tentativa de mudar de vida, Paula decidiu recorrer à cirurgia bariátrica antes que o pior possa acontecer. Será que vai dar certo?

O programa "Quilos Mortais" é exibido nas noites de sextas-feiras, às 23h, na Record TV. A apresentação é feita por Celso Zucatelli. A direção geral é de Bruno Gomes e direção artística, de Cesar Barreto.